Comment le régulateur de la N.-É. en appel du prix de l’essence

Vendredi dernier, Stephen McGrath et Eric Kirby se sont assis autour d'une table de conférence dans les bureaux de la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse.

Il était temps de parler d'essence et de diesel.

En termes de prix, donc c'était en baisse, ça a beaucoup baissé. Mais est-ce que c’était en hausse aujourd'hui? a demandé Stephen McGrath, le président de la Commission.

Oh, oui. Ce matin, le marché est de retour , a répondu Eric Kirby, l'expert interne de Commission sur les prix du carburant.

Ça aurait pu être une conversation entre deux Néo-Écossais qui regardaient nerveusement les marchés alors que la guerre en Ukraine faisait grimper les prix du carburant à de nouveaux sommets douloureux.

Mais il s'agissait d'une discussion officielle pour décider ce que les conducteurs paieraient à la pompe samedi matin alors que le conseil invoquait sa clause d'interruption sur les prix du carburant.

Ajustement inévitable

Le prix de gros de l'essence et du diesel avait déjà chuté de plus de huit cents sur le marché de New York. Ce qui avait déclenché un changement de prix automatique en plus de la révision hebdomadaire de routine qui a eu lieu vendredi dernier.

Stephen McGrath soutient qu'il y a peu de marge de manœuvre pour déterminer la quantité de carburant qui augmenterait ou diminuerait.

Nous ne décidons pas dans l'ensemble ce que ça devrait être , dit-il. C'est basé sur la réglementation, c'est basé sur la formule, c'est basé sur les prix de New York. Nous avons donc vraiment une portée limitée des quantités d'ajustements que nous pouvons faire.

La formule est publique et le conseil affiche les détails de chaque décision en ligne.

Mais il y a encore des facteurs en jeu que le public ne peut pas prédire. L'un d’eux est la fluctuation d'une minute à l'autre des prix du carburant.

La Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse paie 18 000 $ par an pour un abonnement à un flux en temps réel des prix du marché de New York pour l'essence et le diesel. L'abonnement stipule que les numéros ne peuvent pas être partagés avec le public.

L'autre facteur inconnue c'est la moyenne en avant , lorsque la Commission effectue des ajustements de prix pour compenser les gains ou les pertes des fluctuations du marché entre les changements de prix.

Au cours de la discussion de vendredi dernier, Eric Kirby a suggéré une réduction moyenne à terme de 3,6 cent le litre pour l'essence et de 4 cent le litre pour le diesel.

Cela offre un peu plus d'espace si le prix continue d'augmenter aujourd'hui , a déclaré Eric Kirby lors de sa présentation au président.

Et cela réduit également l'ampleur de l'interruption, ce qui pourrait aider les détaillants s'ils sont coincés avec du gaz coûteux dans leurs réservoirs en ce moment.

Eric Kirby, à droite, explique ses recommandations sur les prix de l'essence et du diesel. Les documents sont flous, car ils contiennent des informations exclusives sur le marché des carburants. Photo : Radio-Canada / Jack Julian

Stephen McGrath raconte que la confidentialité autour de ces discussions est essentielle jusqu'à minuit, lorsque le nouveau prix est révélé.

Ça empêche à la fois les conducteurs et les grossistes de carburant de chronométrer leurs achats et leurs livraisons aux dépens des stations-service.

Les grossistes obtiennent un aperçu rapide des nouveaux prix dans un courriel confidentiel. Ils ont besoin de ces informations pour reprogrammer les pompes à temps pour le changement.

Grande courbe d'apprentissage

Après une présentation d'environ cinq minutes, Stephen McGrath a accepté les recommandations de Eric Kirby. Il a signé une ordonnance pour baisser le prix de l'essence de 9,8 cents le litre et baisser le prix du diesel de 17,6 cents le litre.

C'était la quatrième fois que la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse utilisait la clause d'interruption en 10 jours. En comparaison, elle a été utilisée cinq fois au cours des cinq dernières années.

Ça a été beaucoup plus occupé que d'habitude ces dernières semaines , rapporte Eric Kirby. Habituellement c’est un travail de quelques heures par jour et une réunion une fois par semaine, mais depuis le début du mois c’est un travail de plusieurs heures par jour avec trois ou quatre réunions.

Avant ce nouveau poste, Stephen McGrath était directeur des services juridiques au ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse.

Il est devenu président de la Commission le 1er mars. Sa première discussion sur la clause d'interruption a eu lieu ce matin-là.

Eh bien, ce n'est pas une introduction de bienvenue, mais c'est ce que c'est. Et nous avons ici un très bon personnel qui sait ce qu'il fait , dit Stephen McGrath.

Cela a été quelques semaines sans précédent.