Une nouvelle caravane pour l’organisme Itinérance Zéro à Gatineau

L'organisme Itinérance Zéro, qui sillonne les rues et distribue des repas et des vêtements chauds à des sans-abri de Gatineau, annonce, jeudi, s’être doté d’un nouveau motorisé.

Claire remplacera le vieux motorisé Bertha . La caravane de l’organisme à but non lucratif fondé en 2013 parcourt les rues de la ville trois jours par semaine, actuellement, distribuant jusqu’à 500 repas par semaine pendant les mois d’hiver. Mais ces dernières années, le véhicule avait montré plusieurs signes de faiblesse.

Jeudi, l’organisme a donc annoncé l’arrivée d’un nouveau véhicule d’entraide, un point d’ancrage communautaire , explique-t-il dans un communiqué, s’inspirant du travail du Père Emmett Johns Pops à Montréal.

L’ancien véhicule a servi d’abri pour offrir du réconfort, de l’écoute, des conseils, des repas gratuits et surtout, un profond respect à l’égard des usagers aux différentes étapes de leur cheminement , explique Itinérance Zéro.

« Pour des centaines de personnes, apercevoir "Bertha" signifiait : "quelqu’un est là, je ne suis pas seul". »

Ce point d’ancrage est essentiel aux personnes en situation d’itinérance qui savent qu’elles peuvent y aller en toute confiance chercher de l’aide ou partager un moment d’humanité sans jugement , ajoute l’organisme qui a bénéficié de l’aide de la communauté pour se doter d’un nouveau véhicule.

J’ai peine à le croire! Ce don arrive à point : à chaque sortie avec la vieille "Bertha", on se demandait si on allait pouvoir aller à la rencontre de nos gens. Ils comptent sur nous, et il nous est arrivé de ne pas pouvoir être là... Cet autobus vient tout changer , déclare Ben Leblanc, fondateur et directeur d’Itinérance Zéro. La valeur de ce don et son surnom "Claire" illustrent magnifiquement le type de prodige rendu possible grâce à la générosité des gens.

Hommage à une bénévole décédée

Car le nom de la nouvelle caravane d’Itinérance zéro n’a pas été choisi au hasard. Le nouvel autobus a été surnommé Claire , en mémoire de Claire Proulx, une bénévole de l’organisme décédée en octobre 2021.

On n’oserait jamais comparer Claire à un autobus! Mais on espère que ce véhicule aura quelques-unes des magnifiques qualités : un modèle de fiabilité, de savoir-faire et qui avait un don pour s’assurer que les choses roulent promptement et sans pépin! raconte-t-on.

Actuellement, une trentaine de bénévoles s’impliquent au sein d’Itinérance Zéro, reconnu comme œuvre de charité depuis juin 2018.

Le dossier de l’itinérance fait partie des priorités de la Commission Gatineau, Ville en santé qui a lancé ses travaux en février dernier.