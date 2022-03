L’abri antibombe du théâtre de Marioupol a résisté à la frappe russe

Le député Dmytro Gurin, dont les parents sont enclavés à Marioupol, a confirmé que le théâtre a été détruit et que plus de 1000 femmes et enfants se trouvent dans l’abri antibombe.

On a eu l’information selon laquelle l’abri a résisté [à l’assaut] et que des gens ont survécu. On ne sait pas encore si des gens ont été blessés ou tués, mais il semble que la plupart des personnes ont survécu et sont en sécurité , a indiqué le député.

Pour le moment, les secours peuvent difficilement intervenir en raison des décombres, mais également des bombardements qui se poursuivent.

La mairie de Marioupol a affirmé sur son compte Telegram dans la nuit de mercredi à jeudi que plus d’un millier de personnes se trouvaient à l’intérieur du théâtre lors de l’attaque.

Le ministère de la Défense russe a démenti avoir mené cette frappe aérienne. Il a attribué l'explosion au bataillon nationaliste ukrainien Azov.

Le chef de l’administration régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a rejeté les prétentions de la Russie. Il y avait seulement des civils à l’intérieur quand le théâtre a été attaqué, a-t-il ajouté.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a indiqué dans un message mercredi soir que l’armée russe a sciemment dirigé ce missile sur le théâtre et que le monde doit finalement admettre que la Russie est devenue un État terroriste .

Pour le maire de Marioupol Vadym Boïchenko, cette attaque est une effroyable tragédie .

« Le seul mot pour décrire ce qui s'est passé aujourd'hui est génocide, le génocide de notre nation, de notre peuple ukrainien. » — Une citation de Vadym Boïchenko, maire de Marioupol

La société américaine de technologies spatiales Maxar Technologies, spécialisée notamment dans l'imagerie satellite, a publié une photo du théâtre prise lundi, selon elle. Sur la photo consultée, le mot « enfants », en russe, était écrit sur le sol, en immenses lettres blanches, devant et derrière le bâtiment. Photo : Reuters / MAXAR TECHNOLOGIES

La société américaine de technologies spatiales Maxar Technologies, spécialisée notamment dans l'imagerie satellite, a publié une photo du théâtre prise lundi, selon elle.

Sur la photo consultée, le mot « enfants », en russe, était écrit sur le sol, en immenses lettres blanches, devant et derrière le bâtiment.

Les frappes aériennes russes ont également touché un complexe aquatique de Marioupol, où des civils, incluant des femmes et des enfants, se sont réfugiés. Il y a maintenant des femmes enceintes, des mères et leurs enfants sous les décombres , a indiqué Pavlo Kyrylenko.

Plus de 2000 personnes ont été tuées à Marioupol depuis le début de la guerre, selon les autorités ukrainiennes.

Après s’être adressé aux membres du Congrès des États-Unis, mercredi, et à ceux de la Chambre des communes mardi, le président Volodymyr Zelensky a prononcé un discours devant le Bundestag, le parlement allemand, jeudi.

Sur le terrain, l’armée russe continue de bombarder l’Ukraine.

Les débris d'un missile abattu au-dessus de Kiev ont entrainé jeudi la mort d'au moins une personne et fait trois blessés, ont indiqué les services de secours, l'armée russe ne relâchant pas la pression autour de la capitale ukrainienne.

À Kharkiv, les médecins ont de la difficulté à traiter les patients atteints de la COVID-19, alors que des bombardements surviennent à toute heure du jour. Les sirènes annonçant des bombes forcent les médecins à transférer des patients branchés à des ventilateurs vers des abris.

Les bombes peuvent frapper à tout moment , indique le docteur Pavel Nartov.