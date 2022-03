La Dictée Gabrielle-Roy, diffusée en direct de Winnipeg, célèbre ses 5 ans

Le directeur général de l’Alliance Française du Manitoba, Emmanuel Perez se réjouit de voir qu’au fil des ans, l’événement a évolué pour attirer des francophiles et des francophones de partout en Amérique.

Au début c’était que pancanadien et au fur et à mesure des années ça a grandi. On a eu les États-Unis qui nous ont accompagnés, puis le Mexique. Cette année d’autres pays se sont rajoutés à la fête de la francophonie , raconte M. Perez.

Parmi les nouveaux participants, précise M. Perez, des gens du Brésil, du Pérou, de la Bolivie et de Sainte-Lucie dans les Caraïbes s’aiguisent les méninges au rythme d’un texte de Gabrielle Roy

Pour la francophonie, c’est le plaisir de se retrouver ensemble et de partager le plaisir de la dictée que l’on a potentiellement eu jeune, dans un contexte convivial , explique-t-il.

Le directeur de la Maison Gabrielle-Roy, Sébastien Gaillard, souligne que l’événement est davantage rassembleur cette année, puisque la fin des restrictions sanitaires permet à des participants de prendre part à l’événement en personne.

Les gens font la dictée et à la fin de la dictée, il y a un échange de copies. Chacun va s’amuser à être correcteur. Ça crée cette émulsion et à la fin c’est assez incroyable. [...] Et que vous fassiez 50 fautes, à la fin ça m’est égal, la participation montre un intérêt pour la langue française et pour échanger , s’émerveille M. Gaillard.

Faire voyager l’œuvre de Gabrielle Roy

Comme prix de participation, l’œuvre intégrale de Gabrielle Roy sera tirée à trois reprises.

Pour le directeur général de l’Alliance Française du Manitoba, Emmanuel Perez, cette dictée est l’occasion pour la communauté franco-manitobaine de faire découvrir l’œuvre de Gabrielle Roy .

Gabrielle Roy en 1945, année de publication de « Bonheur d'occasion ». Photo : Annette et Basil Zarov, Fonds Gabrielle-Roy, Bibliothèque et Archives Canada

Le directeur de la Maison Gabrielle-Roy renchérit en ajoutant que l’actualité de Gabrielle Roy est sans limites, autant à l’étranger qu’au Canada et que grâce à son aura on peut montrer à travers les lettres classiques que tout le monde peut se plier à l’exercice de la dictée, sans dramatiser et pour s’amuser .

La Dictée Gabrielle-Roy Junior

La Dictée Gabrielle-Roy a fait des petits cette année. Un projet pilote baptisé la Dictée Gabrielle-Roy Junior offre une trousse et des capsules vidéo aux participants de bas âge, selon M. Gaillard.

Trois dictées ont été créées pour les enfants francophones et d’immersion française de la première à la quatrième année.

La Dictée Gabrielle-Roy Junior est rendue possible grâce à un partenariat entre l’Alliance Française du Manitoba, la Maison Gabrielle-Roy et le site web pédagogique Jeux Sam Amuse.

Il est possible d’y participer tout le mois de mars.

M. Gaillard indique qu’en 15 jours, 65 écoles avaient participé à l’initiative, ce qui représente la participation de 1300 élèves.