Ottawa et Gatineau se préparent à de possibles inondations, malgré un risque faible

Plusieurs résidents ont toujours le souvenir des rivières des Outaouais et Rideau qui sont sorties de leur lit deux fois en trois ans, soit en 2017 et en 2019. Plusieurs résidents avaient alors été forcés de protéger leur maison contre la crue des eaux, et la Ville d’Ottawa avait dû demander de l’aide militaire.

Pour l’heure, des inondations ne sont pas dans les cartons, mais la situation pourrait changer à mesure que les accumulations de neige fondent, selon une note destinée au conseil municipal des services des travaux publics et de protection et d’urgence d'Ottawa.

Le groupe de travail sur les crues printanières, qui a vu le jour après les inondations de 2017, surveille les niveaux des eaux qui sont actuellement normaux ou proches de la normale le long du bassin de la rivière des Outaouais .

Aucune inondation de rivière n’est prévue pour le moment, mais cela pourrait changer à l’approche de la période de crue printanière , peut-on lire dans la note de service.

La crue dépend souvent des accumulations de neige, de la saturation des sols et des précipitations.

Le chemin Boise, dans le secteur de Cumberland à Ottawa, était bloqué par des sacs de sable le 5 mai 2017 (Archives). Photo : Radio-Canada / Ashley Burke

Des stations de remplissage de sacs de sable ouvertes

La Ville d'Ottawa assure que le groupe de travail se concentre à atténuer toute inondation potentielle en travaillant avec des organisations externes, et en poursuivant ses opérations de déglaçage et de dégagement le long de la rivière Rideau.

Elle déploie également ses efforts pour protéger des infrastructures essentielles, notamment les usines de traitement de l’eau, pour planifier le déploiement de ressources dans la communauté au besoin.

La Municipalité a aussi ouvert ses premières stations de remplissage de sacs de sable jeudi dernier pour les résidents touchés par des inondations.

En date de mercredi, voici la liste des stations ouvertes : 29, chemin Hurdman

2145, promenade Roger Stevens

911, avenue Industrial

2941, chemin March

4127, chemin John Shaw à Kinburn

Gatineau surveille aussi la situation

Du côté de Gatineau, le constat est le même : rien ne laisse présager à l'heure actuelle une crue des eaux, a indiqué la mairesse, France Bélisle, lors de la réunion du conseil municipal, plus tôt cette semaine.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (archives) Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Mais la Municipalité se prépare quand même, a-t-elle ajouté.

L'hiver n'est pas terminé, d'autres précipitations pourraient arriver, s'accumuler, ça pourrait changer la donne et je ne veux pas être l’oiseau de malheur en disant ça, mais ce que je veux surtout dire aux citoyens et aux membres du conseil, c'est que, tristement ou heureusement, on est rendu pas mal bon pour se préparer. Alors on est bien préparé si les choses changeaient et nous pourrons très certainement intervenir , a-t-elle assuré. Il y a une vigie constante qui est faite par nos équipes qui ''monitorent'' la situation pour nous éviter des surprises. Les prévisions à l'heure actuelle pour les niveaux d'eau, pour le printemps 2022, ne donnent pas lieu d'être préoccupés et on a un formidable bureau de la sécurité civile qui surveille ça. On se croise les doigts, mais pour l'instant ça va bien.

Avec les informations de CBC et de Nathalie Tremblay