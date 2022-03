L’édifice Colonial pourrait être décolonisé à Saint-Jean de Terre-Neuve

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est ce qu’on peut lire dans une note de service du ministère provincial du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs, obtenu par Canadian Broadcasting Corporation CBC au début du mois, en réponse à une demande d’accès à l’information.

Cette note recommande de rebaptiser le bâtiment pour appuyer les efforts de réconciliation avec les Autochtones et conformément au sentiment public / débat actuel autour du concept de colonialisme .

L’édifice Colonial, ou Colonial Building en anglais, fait l’objet de rénovations depuis 2010. Il a été désigné site historique en 1974 par le gouvernement provincial.

C’est dans ce bâtiment que se trouvait la législature de Terre-Neuve de 1850 à 1959, avant son entrée dans la Confédération et dans les 10 années qui ont suivi.

Ces dernières années, l’édifice Colonial a souvent été un lieu de rendez-vous pour les manifestations de soutien aux droits des personnes membres des Premières Nations, et le site d’un mémorial pour les victimes des pensionnats autochtones.

Caractère historique en valeur

Après une douzaine d’années de travaux, le Colonial Building pourrait rouvrir cette année. Le gouvernement compte mettre en valeur son caractère historique et en faire un attrait touristique et éducatif.

Selon Adrienne Luther, porte-parole du ministère, on promet aux futurs visiteurs une expérience immersive et interactive, constituée de visites guidées, d’expositions et d’expériences éducatives .

Terre-Neuve-et-Labrador a entrepris des consultations avec des gouvernements et organismes autochtones, et avec des historiens. La question est aussi au programme d’une table ronde prochain entre le premier ministre Andrew Furey et des dirigeants des Premières Nations de la province.

Selon la note du ministère provincial, l’appellation Colonial Building serait apparue en 1832 dans des documents évoquant la construction éventuelle de l’édifice, alors que Terre-Neuve était une colonie britannique.

On suggère dans le document des idées pour un nouveau nom, par exemple Government House et Commissariat House .

On souligne aussi que d’autres noms ont déjà été utilisés pour désigner le bâtiment. L’auteur Robert Barlow McCrae l’a appelé Parliament House dans son livre Lost Amid the Fogs en 1863.

En 1920, une illustration de l’édifice était apparue un timbre émis par Terre-Neuve, et on l’appelait House of Parliament ( Maison du Parlement ).

Le chef Mi’sel Joe, de la Première Nation de Miawpukek, rappelle que les Autochtones ont été écartés des Conditions de l'union entre Terre-Neuve et le Canada en 1949.

Cette omission a non seulement privé les Autochtones de Terre-Neuve et du Labrador d’une reconnaissance symbolique, mais aussi de l’accès aux services et programmes fédéraux que tous les autres Canadiens pouvaient obtenir.

Lorsque Terre-Neuve est entré dans la Confédération, personne ne nous a demandé si c’était ce qu’on voulait , déclare le chef Joe.

Comme je dis aux gens, je ne suis pas né au Canada. Je suis né dans une colonie administrée par le gouvernement britannique , dit l’homme de 74 ans.

Mardi dernier, le premier ministre Furey a indiqué que l’histoire des Premières Nations serait bien représentée dans l’édifice, lorsqu’il rouvrira. On ne peut pas se sauver de notre histoire , a-t-il déclaré. Comprendre notre passé et créer une voie vers l’avenir fait partie de la réconciliation.