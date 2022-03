Train léger : GTR était au courant de la date du lancement, assure la Ville d’Ottawa

Le directeur du programme de construction ferroviaire à la Ville d'Ottawa, Michael Morgan, a démenti avec véhémence les propos du PDG du Groupe de transport Rideau (GTR), Nicolas Truchon, à l’effet que la Ville ait lancé la ligne de la Confédération prématurément et sans consulter les entrepreneurs parce qu'elle subissait des pressions politiques .

Dans un affidavit déposé lundi à la Cour supérieure de l’Ontario, M. Morgan a déclaré que cela était manifestement faux .

Au début du mois de mars, Nicolas Truchon avait déclaré dans un affidavit qu’il y avait une pression politique intense pour mettre le système en service lorsqu’il était presque terminé .

Cette semaine, Michael Morgan a tenu à lui répliquer, et ce, même si ces allégations ne semblent pas avoir de lien avec la question principale actuellement devant les tribunaux, à savoir si le Groupe de transport Rideau (GTR) est en défaut de paiement de son contrat avec la Ville.

Le directeur a mentionné qu'il avait abordé ces sujets en raison de leur caractère incendiaire et pour corriger le dossier .

Ce conflit juridique qui oppose les deux parties devient donc de plus en plus complexe et hostile (archives). Photo : Gracieuseté : Ville d'Ottawa

Il a mis de l’avant que Nicolas Truchon est devenu président-directeur général PDG du Groupe de transport Rideau GTR en juillet 2020, de sorte que selon lui, il n’avait aucune connaissance directe des communications entre la Ville et le Groupe de transport Rideau GTR . Michael Morgan estime que M. Truchon se basait donc sur des connaissances de seconde main.

Le document de 300 pages comprend, entre autres, une lettre datée du 30 avril 2019 signée par le président-directeur général PDG de l'époque du Groupe de transport Rideau GTR , Peter Lauch, qui s’adresse à la Ville d’Ottawa : Nous espérons que ce qui précède satisfait aux exigences de disponibilité du service des recettes et nous nous réjouissons du lancement officiel de la ligne de la Confédération le samedi 14 septembre 2019.

Selon l'affidavit du directeur du programme de construction ferroviaire, le contrat ne prévoit pas de période de rodage et que, lorsque la ligne de la Confédération était remise à la Ville, cela signifiait qu’elle était censée être prête à rouler.

L'accord de projet ne prévoit pas une période temporaire pendant laquelle le Groupe de transport Rideau GTR fournirait un service réduit dans le cadre d'un lancement en douceur , a poursuivi M. Morgan.

Le contrat est-il en défaut? La cour doit trancher

La déclaration sous serment de Michael Morgan ainsi que deux autres déposées cette semaine par des dirigeants du Groupe de transport Rideau, sont les dernières d'une salve d'accusations entre la Ville d’Ottawa et le Groupe de transport Rideau GTR .

Le contrat d’entretien qui unit les deux parties est de 30 ans, et d’une valeur de plus d’un milliard de dollars. Mais, depuis le lancement du train léger, les désaccords concernant la construction, la performance et l’entretien du train léger sont nombreux.

Les affidavits de cette semaine sont liés à la demande de la Ville au tribunal de confirmer que le Groupe de transport Rideau GTR est en défaut, ou qu’il ne respecte pas les obligations de son contrat d'entretien.

Si le tribunal confirme le défaut de paiement, la Ville pourrait théoriquement mettre fin à son contrat d'entretien de 30 ans avec le Groupe de transport Rideau.

De son côté, le Groupe de transport Rideau GTR a déjà affirmé que la Ville d’Ottawa n'a pas suivi le processus de résolution des conflits prévu dans l'accord de projet et que la demande devrait donc être suspendue. Michael Morgan a fait savoir au tribunal qu’il n'est pas d'accord avec cette interprétation.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, au centre, dans le train léger avec un certain nombre de responsables municipaux et politiciens le 23 août 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Joanne Chianello

Quant à Nicolas Truchon, il a déposé une deuxième déclaration sous serment cette semaine. Dans celle-ci, il a soutenu que la Ville a utilisé son contrat avec le Groupe de transport Rideau GTR de manière punitive . Il a également mentionné qu’elle n’a laissé aucune pierre non retournée dans un effort pour trouver des moyens d'imposer des pénalités au Groupe de transport Rideau GTR .

Je crois qu'en agissant ainsi, la Ville était motivée en grande partie par les critiques qu'elle avait reçues dans les médias en raison du retard [de 15 mois dans la livraison du train par le constructeur] , a-t-il poursuivi.

À titre d’exemple pour appuyer son propos, M. Truchon a déclaré que peu de temps après la mise en service de la ligne de la Confédération, la Ville ne prenait même pas le téléphone pour discuter du problème ou de saisir un bon de travail au fur et à mesure qu'un problème se présentait.

Cela a rendu impossible, pour le Groupe de transport Rideau GTR , de répondre dans les délais prévus par l’accord de projet, ce qui a mené à des déductions supplémentaires imposées par la Ville pour le prétendu manquement du Groupe de transport Rideau GTR à répondre dans les délais requis , d’expliquer Nicolas Truchon.

Et il semble y avoir des désaccords majeurs sur la façon dont les paiements mensuels au Groupe de transport Rideau GTR sont effectués. Selon M. Truchon, la Ville retient 5,47 millions de dollars pour des paiements mensuels de service non contestés remontant aux premiers mois du service de la ligne de la Confédération en 2019 et au début de 2020.

Mario Guerra, le chef intérimaire de la direction de Rideau Transit Maintenance (RTM), a lui aussi déposé une déclaration sous serment où il a raconté sa version des événements entourant les deux déraillements de train.

Il a critiqué la façon dont le deuxième a été géré. Selon M. Guerra, le conducteur aurait dû se rendre compte que quelque chose n'allait pas et arrêter le train avant qu'il ne franchisse le viaduc de la promenade Riverside Drive.

De plus, il a déclaré que les consultants engagés par la Ville pour examiner le plan de remise en service, la firme indépendante Transportation Research Associates (TRA), n'ont fait que retarder la remise en service de la ligne de la Confédération, et ce, sans offrir de réelle valeur ajoutée.

Malgré toutes les réunions et les discussions avec Transportation Research Associates TRA , [la firme] nous a rarement présenté des idées sur la façon d'améliorer le plan de remise en service ou sur la façon de créer un plan qui serait acceptable pour eux , peut-on lire dans l’affidavit de Mario Guerra.

L'état des lieux au lendemain du déraillement du 19 septembre (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Il a allégué que la Ville d’Ottawa a utilisé le déraillement survenu en septembre 2021, qui a interrompu le service du train léger pendant six semaines, pour faire avancer d’autres questions non liées et pour exercer des pressions sur le Groupe de transport Rideau GTR .

Aucune date n'a été fixée pour l'audition de la requête du Groupe de transport Rideau GTR par le tribunal.

Malgré les différends, le Groupe de transport Rideau GTR et la Rideau Transit Maintenance RTM veulent fournir à Ottawa un service de train léger sûr et fiable , selon la porte-parole Helen Bobat.

Comme le démontrent nos dépôts en cour, nous croyons que l'atteinte de cet objectif exige qu'ensemble, la Ville et le GTR, fonctionnent dans un véritable esprit de partenariat.

Avec les informations de Joanne Chianello