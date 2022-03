Lévis rend hommage à sa communauté ukrainienne

Devant un hôtel de ville éclairé de jaune et de bleu, une émouvante cérémonie en solidarité avec le peuple ukrainien s'est tenue à Lévis jeudi soir.

Des dizaines de membres de la diaspora ukrainienne étaient présents pour cette mobilisation organisée par la Ville de Lévis.

La cérémonie a débuté vers 19 h peu après le coucher du soleil, un moment lourd de sens pour Anna Spirina, une Lévisienne native d'Ukraine.

Là-bas, c'est la nuit, chaque fois je pense que peut-être que les bombardements ont déjà commencé , a-t-elle mentionné lors de son allocution chargée d'émotion. C'est les trois semaines les plus dures de ma vie.

Cette mobilisation survient au 21e jour de l'invasion russe en Ukraine.

On voulait faire deux choses , explique le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Symboliser notre solidarité avec le peuple ukrainien, et en même temps lancer un message a notre communauté, qu'il faut faire en sorte que cette situation notre situation ne se reproduise plus.

« Ça fait trois semaines qu'on ne dort plus »

Cette cérémonie a mis un baume au cœur de Tetiana Huet, une Lévisienne originaire de Tchernihiv dans le nord de l'Ukraine.

On essaie de se soutenir pour passer ces épreuves. Ça me fait plaisir de voir autant de gens ici. Ça réchauffe le cœur. , dit-elle, peinant à cacher ses sanglots.

Les dernières semaines furent atroces pour elle et ses proches coincés là-bas.

« Le mari de ma cousine est mort il y a une semaine, en laissant deux filles [derrière]... Mon frère et sa femme enceinte qui doit accoucher dans les jours qui viennent, ils sont encore là-bas. » — Une citation de Tetiana Huet, une Lévisienne originaire de Tchernihiv

Tetiana Huet (manteau noir au centre) entourée de ses proches. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Bienvenue aux Ukrainiens!

Plus de 150 personnes d'origine ukrainienne vivent à Lévis selon le maire Lehouillier, qui se dit ouvert à en accueillir davantage.

Lévis met en place des conditions favorisant la venue d'Ukrainiens dans notre communauté. On est prêts, si le gouvernement nous le demande , a-t-il lancé dans son allocution.

Le maire ajoute que des gens de la communauté d'affaires de la Rive-Sud ont levé la main pour héberger des immigrants ukrainiens dans les mois à venir.

La cérémonie s'est conclue vers 19 h 30. Le drapeau ukrainien a été hissé au-dessus de l'hôtel de ville, alors que la foule a chantonné l'hymne national de ce pays d'Europe de l'Est.