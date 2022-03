Pont Dubuc : la plus basse soumission pour la fin des travaux atteint 5,1 M$

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) pourrait payer un peu plus de 5 millions de dollars pour réaliser les derniers travaux entourant la réfection du pont Dubuc.

À l'ouverture des soumissions, mercredi, le MTQ a constaté que l'entreprise Paul Pedneault de Saguenay a déposé la plus basse proposition à 5,1 millions de dollars. Le contrat vise la reconstruction d'une portion de la dalle de béton des deux voies centrales du pont et de la glissière de sécurité qui sépare les quatre voies. Dans son appel d'offres, le ministère avait évalué les coûts des travaux entre 1 et 5 millions de dollars.

Deux autres soumissionnaires, Cegerco, de Saguenay, et Construction Carbo, de Cap-Santé, demandent respectivement 7,3 millions de dollars et 8,6 millions de dollars pour réaliser ces travaux. Transports Québec prévoit analyser la conformité des soumissions avant d'accorder le contrat.

L'an dernier, le MTQ avait annulé un appel d'offres parce que la soumission de 8,9 millions de dollars déposée par l’entreprise Paul Pedneault avait été jugée trop élevée.

Il est toutefois difficile de confirmer si Québec fera des économies puisqu'une partie des travaux du contrat initial ont soit été réalisés l'an dernier ou sont exclus dans le présent appel d'offres.

Dans son ensemble, la rénovation du pont Dubuc, construit en 1972, nécessite un investissement de 45 millions de dollars de la part de Québec. La réfection du pont et de ses approches a été amorcée il y a près de sept ans.