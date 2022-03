De nouvelles données pour contrer l’itinérance en Colombie-Britannique

On fait aussi de l’information en format collation.

Elle combine les données de plusieurs organismes d’aide et d’assistance et les décomptes effectués par les différentes communautés de la province.

Les données anonymisées des refuges pour sans-abri, de personnes qui bénéficient d’une aide au revenu ou de l’aide aux personnes handicapées et qui sont répertoriées comme sans domicile fixe ainsi que les données démographiques des services médicaux aident à dresser ce portrait.

Ainsi, selon la province, 23 000 personnes se sont retrouvées dans une situation d’itinérance en 2019 et, dans 48 % des cas, il s’agissait d’itinérance chronique, c’est-à-dire qui dure depuis plus de six mois.

En moyenne, 9300 Britanno-Colombiens vivent une situation d’itinérance chaque mois , a souligné le ministre responsable du Logement, David Eby, lors de la présentation des résultats, mercredi.

Ce qui ressort le plus de ce rapport, c’est le taux d’itinérance par habitant. Plutôt que de se concentrer dans les régions urbaines, par habitant, les populations de sans-abri les plus importantes se trouvaient dans des communautés rurales et éloignées , illustre le ministre Eby.

Auparavant, les données de la province étaient uniquement constituées des décomptes en provenance de 25 différentes communautés pour un certain moment précis, mais ces chiffres étaient connus pour être sous-estimés, indique la province dans un communiqué.

Les données pour 2020-2021

Le décompte de 2020-2021, qui se base uniquement sur un comptage réalisé par des bénévoles au cours d’une période de 24 heures, fait état de 8665 personnes ayant vécu une situation d’itinérance.

De ce nombre, 222 étaient des enfants de moins de 19 ans accompagnés par un parent ou un gardien et 21 % étaient des adultes de 55 ans et plus.

Une femme assise au parc Oppenheimer à Vancouver. (archive) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le tiers des sans-abri ont indiqué qu’un manque de revenu était la principale raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans la rue alors que 22 % ont souligné un problème lié à une dépendance.

Parmi les personnes qui ont été répertoriées comme étant des sans-abri, 62 % se trouvaient dans des refuges ou demeuraient temporairement dans un hôpital, une prison ou un centre de désintoxication. Elles étaient 38 % à ne pas avoir de toit, c’est-à-dire qu’elles dormaient dans la rue, dans une voiture ou temporairement chez des amis.

La stratégie gouvernementale pour mettre fin à l’itinérance sera annoncée plus tard ce printemps, a indiqué le ministre du Logement.