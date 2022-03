Démission d’un conseiller à Shawinigan : Claude Grenier admet avoir dépassé les bornes

C’est sûr que ça a été corsé, ça a été sévère , commente le principal intéressé.

Mécontent d’apprendre que personne n’avait répondu à l’appel d’offre pour doter le secteur de Saint-Gérard-des-Laurentides d’un point de distribution d’eau, il affirme avoir perdu le contrôle et s’en être pris verbalement au directeur général adjoint de la ville, François St-Onge.

« Je suis assez dans l’émotion. J’ai mal réagi et je l’avoue. Je me suis emporté et je ne suis pas fier de ça. C’était relié à ça, ça me tenait à cœur que les citoyens du district des Montagnes aient le même service qu’ailleurs. »