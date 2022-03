Les activités reprennent sur le site de Ray-Mont Logistiques dans l’est de Montréal

On fait aussi de l’information en format collation.

L'activité a repris après plusieurs mois de calme sur le site, qui doit accueillir une immense plateforme de transbordement. Déjà, des conteneurs ont commencé à faire leur apparition.

Les citoyens du secteur ont été avisés de la reprise des travaux par le biais d'une infolettre, en matinée. L'annonce a provoqué une manifestation spontanée de ceux pour qui ce projet n'est pas le bienvenu dans le quartier.

La plateforme pourra accueillir un maximum de 10 000 conteneurs et verra passer chaque jour 100 wagons et de train et 1000 camions, le tout à 100 mètres de résidences, de coops d'habitation, de tout un quartier résidentiel , déplore Cassandre Charbonneau-Jobin, porte-parole de la Mobilisation 6600 Parc-Nature.

Son groupe multiplie les actions depuis l'an dernier pour freiner le projet.

Le reportage de Mathieu Prost

L'entreprise dit avoir été mise au pied du mur par la Ville, qui a refusé de prolonger son permis, valide jusqu'au 3 avril.

C'était très clair pour l'entrepreneur qu'il avait un permis qui arrivait à expiration, et pour pouvoir, conformément à la loi, demander une prolongation, il faut que les travaux soient entamés , a indiqué Alia Hassan-Cournol, conseillère du district Maisonneuve-Longue-Pointe pour Projet Montréal.

La posture de l'administration dans ce dossier est contradictoire, selon l'opposition. On demande au promoteur de commencer les travaux alors même que les démarches ne sont même pas terminées quant aux mesures de mitigation , souligne Alba Stella Zúñiga Ramos, conseillère du district Louis-Riel pour Ensemble Montréal.

Ces mesures ont été proposées l'automne dernier par un groupe de travail, mais ne sont toujours pas intégrées au projet final. Il est question notamment d'une zone tampon entre le site et les résidences.

La Ville impuissante

Ray-Mont Logistiques exploite déjà un site dans Pointe-Saint-Charles et a mis la main sur le terrain de Viauville en 2016 pour étendre ses activités, principalement l'exportation de produits agricoles.

Un litige s'en est suivi. En 2017, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a refusé d'octroyer un permis de construction au promoteur, alléguant que les activités de ce dernier n'étaient pas conformes à la réglementation.

Mais après cinq ans de procédures, la justice a tranché l'an dernier en ordonnant à la Ville de délivrer le permis.

Les membres de l'administration Plante ont les mains liées dans ce dossier, admet Cassandre Charbonneau-Jobin.

Ils sont philosophiquement opposés au projet de Ray-Mont Logistiques, mais ils ont [reçu] une poursuite de 373 M$ , rappelle-t-elle, faisant référence à une action déposée en mars 2021 par le promoteur, selon qui les délais pour obtenir les permis nécessaires lui ont causé des pertes financières massives.

« Ça ne fait pas leur affaire, mais [les membres de l'administration Plante] doivent composer avec ça. » — Une citation de Cassandre Charbonneau-Jobin, porte-parole de la Mobilisation 6600 Parc-Nature

S'il n'obtient pas une prolongation des permis, le promoteur prévient pour sa part qu'il ira de l'avant avec son projet sans mesures de mitigation.

Avec les informations de Mathieu Prost