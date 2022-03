Tramway : la Ville pourra-t-elle lancer son appel de proposition comme prévu?

Le maire de Québec se croire les doigts. Bruno Marchand espère avoir l'accord du conseil des ministres au plus tard mercredi prochain, pour passer à la prochaine étape dans le projet de tramway.

Le délai est serré. Selon le calendrier préparé par le Bureau de projet de tramway, l'appel de proposition pour le matériel roulant doit être lancé mardi prochain. Il doit être préalablement approuvé par le conseil des ministres qui se réunit tous les mercredis. Deux consortiums se sont montrés intéressés à participer à cette étape.

« Le gouvernement du Québec nous avait promis des décrets le 16 ou le 23 mars. Ça peut peut-être aller à mercredi prochain. On peut vivre avec le 24 heures de délai. Mais ce sont les attentes que l'on a. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Tout retard dans le calendrier pourrait compromettre la première saison de construction du projet qui est prévue à la fin de l'été 2023. Le maire souligne que d'autres retards voudraient dire des coûts supplémentaires. On ne veut pas cela , a-t-il dit.

Pour ce qui est de l'appel de proposition pour le volet construction des infrastructures, il doit être lancé à la mi-avril.

Embûches?

Le maire n'a pas de garanties que le gouvernement ira de l'avant. Je ne peux pas être certain que ça s'est passé ce mercredi et je ne peux pas être certain que ça se passera la semaine prochaine , a-t-il souligné, en rappelant que c'est la prérogative du Conseil des ministres de dévoiler ou non la nature des décrets qu'il adopte.

Le maire Marchand affirme ne pas avoir eu de signaux selon lesquels que la Ville n'aurait pas les décrets demandés. Il n'a pas entendu non plus qu'il y aura des retards. Je n'ai pas eu vent d'embûches. On ne m'a pas dit qu'on n'aurait pas les décrets , a-t-il fait valoir. Nous, on travaille avec ce qu'on nous a promis.

La Ville attend aussi un troisième décret. Il s'agit du décret gouvernemental qui viendra établir des critères environnementaux de réalisation du projet.