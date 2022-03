Une bande-annonce pour la nouvelle série Netflix de Mike Myers

L’acteur originaire de Toronto incarnera pas moins de huit personnages dans cette comédie de six épisodes, qui sera disponible au début du mois de mai. La dernière apparition du Canadien dans un rôle principal remonte à 2008, quand il a interprété le gourou Pitka dans The Love Guru.

Entre-temps, on l’a vu faire de brèves apparitions dans trois films de fiction – dont Le commando des bâtards (Inglourious Basterds) et Bohemian Rhapsody – et deux documentaires musicaux. Il a également prêté sa voix au personnage d’animation Shrek dans le dernier long métrage de la saga, Shrek 4 : Il était une fin (Shrek Forever After), sorti en 2010.

L’intrigue de la série, qui est narrée par l’acteur oscarisé Jeremy Irons, tourne autour du Pentaverate, une société secrète qui tente d’influencer les événements mondiaux de façon positive depuis la peste noire de 1347.

Mike Myers a fait référence à cette société pour la première fois dans un film de 1993, Eh oui! J’ai épousé une meurtrière (So I Married an Axe Murderer). Son personnage de Stuart expliquait dans une scène que le Pentaverate compte dans ses rangs la reine d’Angleterre, le Vatican, les Getty, les Rothschild et le Colonel Sanders.

Boutade conceptuelle autour du chiffre 5

Le terme Pentaverate est un mot-valise composé du préfixe numérique penta, emprunté au grec ancien, qui signifie cinq, et du verbe latin verate, qui signifie vérité. La bande-annonce a été diffusée mercredi matin à 5h55. La série débutera le 5 mai, soit le cinquième jour du cinquième mois de l’année.

Parmi les rôles que Myers va camper, on retrouve notamment un journaliste canadien qui cherche à exposer les dessous de la société secrète, un ancien oligarque russe, un animateur de radio-poubelle friand de théories de la conspiration, un ancien gérant d’un groupe de rock et un génie de l’informatique.

La distribution comprend également Ken Jeong, bien connu du public pour ses apparitions flamboyantes dans la trilogie Lendemain de veille (The Hangover), ainsi que Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Jennifer Saunders et Lydia West.

Netflix avait déjà annoncé en avril 2019 que Mike Myers travaillait à une comédie de six épisodes pour la plateforme. À l’époque, l’acteur avait affirmé que l’entreprise lui avait donné un terrain de jeu fantastique pour s’amuser.