Les croisières de retour en force dans le Saint-Laurent en 2022

On fait aussi de l’information en format collation.

La nouvelle chef d’escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu, Suzanne Cassista, est en plein dans les préparatifs pour accueillir le premier des neuf navires de croisière attendus durant la saison.

C’est de repartir toute la grosse machine. Ce sont plusieurs intervenants, ce sont des fournisseurs, ce sont des gens qui vont recevoir ces touristes en excursion , explique-t-elle.

La chef d’escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu, Suzanne Cassista. Photo : Radio-Canada

De son côté, Stéphane Sainte-Croix, chef d’escale à Escale Gaspé, prépare aussi les déplacements de groupe, le transport et les modalités de visites en termes de capacités d’accueils .

Cette année, Gaspé prévoit recevoir27 navires de croisière et plus de 19 000 passagers et membres d’équipage.

Il s'agit de mélanger les groupes à travers les sites et les attraits visités, mais sinon, ce sera essentiellement le même type d’expérience depuis le début sur le territoire , explique Stéphane Sainte-Croix.

Stéphane Sainte-Croix, chef d’escale à Escale Gaspé. Photo : Radio-Canada

L’industrie des croisières doit se refaire une image, alors que sa réputation a été entachée en début de pandémie.

Si vous saviez toutes les mesures qui ont été mises en place depuis. C’est rendu extrêmement sécuritaire. Les croisières ont repris ailleurs en Méditerranée, en Alaska. On a expérimenté. Et des cas de COVID il y en a très peu , assure René Trépanier, directeur général de Croisières du Saint-Laurent.

Suzanne Cassista se veut aussi rassurante. Elle prend exemple sur un navire attendu à Sept-Îles à la fin du mois d’avril qui dispose de laboratoires pour tester chaque jour l’ensemble de ses passagers.

Transports Canada exige que les passagers et les membres d'équipages soient entièrement vaccinés contre la COVID-19.

D’après un reportage de Bruno Lelièvre