Énergie Yukon veut abaisser le niveau du Lac Marsh pour réduire le risque d’inondations

L’idée est d’ouvrir les vannes du barrage Lewes pour gagner 10 centimètres par rapport au niveau habituellement autorisé, dans le but d’avoir plus de marge dans le lac Marsh pour accueillir la fonte des neiges pendant la période de crue , a déclaré le président d’Énergie Yukon, Andrew Hall.

Énergie Yukon a donc déposé une demande urgente auprès de l'Office des eaux du Yukon et, si celle-ci est acceptée, la mesure prendra effet au printemps.

Nous étudions les mesures et précautions que nous pouvons prendre de manière proactive pour augmenter le débit dans le système et ainsi atténuer la crue du lac l'été prochain.

Une telle mesure avait déjà été autorisée l’année dernière, mais le fournisseur d'énergie n’était pas parvenu à faire baisser le niveau d’eau, car le système était déjà saturé. Cette année, la situation semble être plus favorable selon Andrew Hall.

Nous comptons environ 50 centimètres de moins cette année que l'année dernière à la même époque , dit-il. Nous sommes donc dans une bien meilleure situation cette année pour pouvoir utiliser ces 10 centimètres, si l'Office des eaux nous les accorde .

Le président explique qu’une telle mesure ne va pas forcément diminuer le niveau des crues de 10 centimètres au printemps, mais que chaque centimètre compte et que chaque propriétaire qui a dû faire face à une situation d'inondation le confirmera.

Le public dispose d’une semaine pour s’exprimer sur la question, jusqu’au 23 mars, et l’Office des eaux du Yukon estime qu’il devrait pouvoir rendre sa décision au début du mois d'avril.

« On a beaucoup de neige, mais on n’a pas plus de neige que l’an passé. [...] On est rendu autour de 150 % de la norme, et à ce temps-ci l’année passée on était plus près de 190 %. » — Une citation de Gilbert Bradet, sinistré en 2021

L’an dernier, Gilbert Bradet était aux premières loges, dans sa maison sur les rives du lac Marsh menacée par la montée des eaux. Pour lui, voir que l'on anticipe dès maintenant est un signe positif.

Qu'importe le niveau de neige qu'on a, on est beaucoup plus prêts. Le gouvernement et ses partenaires regardent de plus près et s’attendent à ce qu'il peut arriver, et je pense que juste ça, ça va faire la différence pour qu'on n'ait pas à s'inquiéter cette année.

Ce qu'il souhaite par contre, c'est que des solutions, un plan sur le long terme, soient présentés par le gouvernement pour faire face aux inondations futures. Pour cette année, une fois encore, ce sont les températures dans les semaines et mois à venir et donc la vitesse de la fonte des neiges, qui décideront de la tournure que prendra le printemps en matière d'inondations, rappellent les hydrologues.

Avec des informations de Paul Tukker.