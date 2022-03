Des milliers d’enfants ukrainiens déplacés par la guerre

Sur un grand terrain gazonné au bout d’une ruelle, des rires d’enfants résonnent. Les doux rayons du soleil de fin d’après-midi réchauffent les pommettes rosées. Une partie de soccer improvisée a lieu dans la cour arrière de l’édifice vieillot, mais coloré.

La vie. Pleine, entière, vraie.

Trente-six enfants, orphelins, abandonnés ou vulnérables, ont fui les horreurs des bombardements. Ils sont venus, en quête d'une sécurité relative, dans cet orphelinat de Lviv.

Parmi le groupe, Nina, qui a 16 ans et la tristesse du monde dans les yeux. Dès le début de l’invasion, elle a parcouru près de 1500 kilomètres pour arriver ici. Un voyage de deux jours en train organisé par l’orphelinat de Lysychansk où elle logeait depuis un an pour fuir sa mère alcoolique.

Quand nous sommes partis, au début de la guerre, on voyait beaucoup de tanks, de militaires et de réfugiés partout.

Si Nina savoure la tranquillité de Lviv, elle demeure rongée par l’inquiétude. Sa sœur est restée à Lysychansk, ville bombardée quotidiennement.

Nina a quitté sa ville pour Lviv. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Vova, lui, aime la nourriture de l’orphelinat, qui lui rappelle ce qu'il mangeait chez lui. Il s’ennuie de faire de la mécanique pour passer le temps, mais il apprécie ses nouveaux camarades. C’est sa passion pour la mécanique qui lui a valu son expulsion de l’école l’an dernier.

Il a été évacué de l’orphelinat de Lysychansk lui aussi au début de la guerre. Il n’a que 16 ans, mais a trop d’expérience pour son âge. C’est déjà sa deuxième guerre. Il a vécu celle du Donbass en 2014.

Je me rappelle m’être réveillé au son des explosions et j’ai vu trois obus dans le jardin. Quand nous sommes sortis, les maisons tout près de chez moi étaient en feu. Les secours arrivaient et les gens étaient en panique. On entendait encore les combats au loin. L’odeur de gaz emplissait l’air.

Impossible d’oublier les quatre mois passés terré dans le sous-sol d’une école maternelle avec ses parents, sans électricité.

Plus loin dans la cour, à l’écart du match de soccer qui se poursuit, Sacha parle au téléphone avec sa maman restée à Zaporijia. Elle l’a envoyé, seul à 15 ans, loin du danger, la semaine dernière.

J’ai fait le trajet en train. Je discutais avec des gens que je ne connaissais pas. Quand je suis arrivé à la gare de Lviv, j’ai envoyé un texto à ma mère pour lui demander l’adresse ici. Je suis venu à pied en suivant le GPS sur mon téléphone.

J’espère qu’il n’y aura plus jamais de guerre en Ukraine

Sacha aime bien l’orphelinat et trouve plusieurs camarades marrants, mais il se promet déjà de rentrer à la maison après la guerre.

Des dizaines de milliers d’enfants ukrainiens fuient les zones de bombardements chaque jour depuis trois semaines. Qu’ils soient séparés de leur famille ou accompagnés de leurs parents, ils doivent être protégés.

Vova, 16 ans, a déjà vécu une première guerre au Donbass en 2014. Photo : Radio-Canada

À l’orphelinat de Lviv, dans un environnement sécuritaire et calme loin des bruits des bombardements, les enfants osent même penser à leur avenir.

J’espère qu’il n’y aura plus jamais de guerre en Ukraine, dit Vova, et que mon pays pourra goûter à la tranquillité qu’il y a à Lviv.

Sacha, lui, comme tant d’adultes ukrainiens, refuse d’entrevoir une capitulation de son pays. Les Russes ne l’emporteront que s’ils nous tuent tous et, ça, ça n’arrivera jamais.

Nina s’est découvert de nouveaux champs d'intérêt et peut-être même une vocation. Elle veut penser aux autres et répandre le bien autour d’elle.

Ici, j’ai commencé à m’occuper beaucoup des jeunes enfants. Je veux poursuivre mes études dorénavant et devenir enseignante pour aider les enfants.

Dans cette guerre où ils sont forcés de grandir trop rapidement, les enfants arrivent miraculeusement à conserver un peu de leur innocence.