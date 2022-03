Le temps des sucres, d’hier à aujourd’hui

Avec le temps des sucres à nos portes et les assouplissements des mesures sanitaires, plusieurs ont l’intention de visiter les cabanes à sucre de la région ce printemps. Mais d'où vient cette tradition qui marque la fin de l’hiver?

Il faut vraiment remonter à plusieurs siècles en arrière , explique Catherine Ferland, fondatrice et directrice générale des Rendez-vous d'Histoire de Québec en entrevue à l’émission Sur le vif. En effet, ce sont les peuples des Premières Nations qui ont été les premiers à découvrir l’eau d’érable.

C’est souvent accidentel [les découvertes culinaires]. On trouve quelque chose et là on se rend compte que c’est bon! , indique l’historienne, en ajoutant qu’il n’y a pas de document précis qui relate qui est la première personne qui aurait goûté à l’eau d’érable.

« L’érable est imbriqué dans notre identité. » — Une citation de Catherine Ferland, fondatrice et directrice générale des Rendez-vous d'Histoire de Québec

Ce qu’on sait, dit-elle, c’est que par la suite les érables à sucre ont commencé à être entaillés de façon rudimentaire : On récoltait la précieuse sève avec un petit contenant en écorce .

Par ailleurs, l’eau d’érable était utilisée de différentes façons, mais surtout comme un simple breuvage. [Les Autochtones] avaient déjà eu cette idée-là de la bouillir et de la concentrer, mais ce n’était pas quelque chose comme ce qu’on a aujourd’hui, comme un sirop , précise Catherine Ferland.

C’est à l’arrivée des Européens avec leurs chaudrons de métal que l’eau d’érable commencera davantage à être bouillie afin d’en obtenir un sirop.

5 trucs pour la récolte d’eau d’érable Écoutez l’acériculteur de la région, Diego Tremblay, à l’émission Les Malins S’assurer d’avoir un érable à sucre et non un autre type d’érable Choisir un arbre mature d’une largeur d’au moins 8 pouces et y percer un trou d’environ 2 à 2 pouces et demi de profondeur S’assurer de récolter lorsque les nuits sont en dessous de 0°C et les journées, au-dessus Récolter l’eau d’érable en soirée pour éviter les plaques de glace et s’assurer d’en avoir assez pour la faire bouillir - préférablement dans les trois jours suivant sa récolte Après avoir collecté plusieurs réduits, les bouillir en sirop

Et la cabane à sucre?

L’historienne retrace l’avènement des cabanes à sucre à compter du milieu du 19e siècle. À cette époque, dit-elle, il y a deux choses importantes qui se passent, soit l’industrialisation et l’urbanisation : C’est là qu’on voit arriver des technologies plus élaborées pour récolter la sève .

Auparavant, les installations pour récupérer et transformer l’eau d’érable dans la forêt étaient très rudimentaires, parfois même pas de toit , illustre l’historienne. Petit à petit, de vraies structures ont commencé à être érigées.