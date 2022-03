Des promoteurs immobiliers du Nouveau-Brunswick se préparent à l’auto électrique

Le propriétaire de la société immobilière Ontask, Pierre Basque, est l’un d’eux.

Un de ses récents projets est un quartier résidentiel de 52 unités locatives à Caraquet, a majoritairement attiré des retraités.

Pour répondre à la requête de ses futurs locataires, Pierre Basque a fait installer des bornes de recharge dans ces nouveaux logements de type maison de ville.

Pierre Basque, agent et promoteur immobilier. Photo : Radio-Canada

Chaque borne a coûté environ 1400 $, en plus de l’installation.

C’était une dépense qu’on n’avait pas calculée , dit Pierre Basque. Mais là, on a pu le faire en dedans de notre projet, puis on s’est dit, well, on va en faire d’autres, car la demande est là.

Si investir dans ce genre d’installations reste un choix pour les promoteurs, Pierre Basque croit qu’il ne sera pas le seul à faire le saut au cours des prochaines années.

Selon lui, plusieurs promoteurs se préparent au virage électrique dans les transports et la flambée des prix de l’essence y est pour quelque chose.

Je crois que la demande va beaucoup augmenter dans les prochaines années , dit-il.

Un équipement coûteux

Le coût des bornes électriques peut cependant être prohibitif. Plus la recharge est rapide, plus l’équipement est dispendieux.

Le directeur du service aux membres de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Joël Olivier, indique qu'il existe des bornes de recharges rapides qui permettent de charger en moins d’une heure.

Leur prix se situe entre 50 000 $ et 100 000 $

Une borne pour la recharge des véhicules électriques. Photo : Radio-Canada

Joël Olivier estime que les villes et les villages pourraient être appelés à contribuer à ces dépenses plutôt élevées.

Les municipalités auraient un rôle à jouer pour faire du service rapide , dit-il. Pour les recharges qui peuvent nécessiter une nuit, là, ce serait au secteur résidentiel et aux entrepreneurs [d’en assurer les frais] .

Reste à voir si de plus en plus d’entrepreneurs et de municipalités seront prêts à investir pour acheter des bornes de recharge électriques.

D’après le reportage de Noémie Avidar