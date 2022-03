Des affichages de promoteurs immobiliers qui dérangent à Gatineau

On fait aussi de l’information en format collation.

Le Collectif des associations citoyennes est intervenu mardi soir lors de la séance du conseil municipal. Son porte-parole a déploré auprès des élus que les règles permettant notamment un maximum de deux enseignes publicitaires par projet, et qui limite à 18 mètres carrés la taille de l’affiche, ne sont pas respectées.

En entrevue, Nicolas Garant raconte avoir réalisé une étude non exhaustive. Le Collectif soutient que le phénomène a pris de l’ampleur.

La plupart des affiches qu’on a identifiées étaient en contravention avec le règlement , dit-il, surpris du résultat. On pourrait se promener sur le territoire, et vous seriez surpris qu’une très très grande majorité des affiches sont non conformes.

M. Garant déplore qu’au-delà du non-respect du règlement municipal, les affichages de promoteurs polluent le paysage de Gatineau.

Il y a une forme d’appropriation visuelle de l’espace public , déplore le citoyen. On appauvrit et on défigure notre paysage, notre patrimoine et nos attraits touristiques qu’on essaie de valoriser.

« Il y en a tellement, que des fois on a l’impression que c’est la ville au complet qui est à vendre et non pas simplement quelques condos. » — Une citation de Nicolas Garant, citoyen et porte-parole du Collectif des associations citoyennes

Le porte-parole du collectif qui représente 18 associations de résidents souhaite donc que la Ville intervienne. Il estime que la réglementation ne fonctionne pas.

La Ville a certains moyens, mais je pense qu’elle devra peut-être accroître ses moyens pour faire appliquer le règlement d’abord parce que c’est une question d’inspection , croit-il. On ne sait pas vraiment le montant des contraventions qui sont données et dans quelle mesure ça incite [les promoteurs] à enlever ou à retirer leurs pancartes.

La mairesse de Gatineau croit qu’il est temps que la Ville sensibilise à nouveau les promoteurs.

J’ose croire qu’ils sont au courant de la réglementation, et je leur demande de la respecter , a mentionné France Bélisle. Je pense qu’on doit dire aux promoteurs quand on est dans une situation comme la nôtre, où il y a 1 % de taux d’inoccupation, je pense que tout le monde sait qu’il y a des logements et les cherche. Ce n’est peut-être pas nécessaire d’aller dans un affichage qui contrevient à la réglementation de Gatineau.

Pas une priorité pour l’ Association des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec APCHQ

L’Association des professionnels de construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) Outaouais et Nord-Ouest a rencontré le groupe de citoyens.

Son directeur général, Nicolas Brisson, assure avoir interpellé ses membres à ce sujet, mais que la priorité est plutôt d’améliorer les délais pour l’obtention de permis.

On est à travailler pour faire débloquer des projets résidentiels qui sont conformes. Il y a un manque d’employés pour traiter les dossiers , explique-t-il. L’émission des permis de construction, c’est 20 jours ouvrables. On est rendus à 100 jours.

M. Brisson rappelle également qu’il n’est pas de la responsabilité de l’Association des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec APCHQ de faire respecter la réglementation. Il estime également qu’il serait incompréhensible que la Ville sévisse contre l’affichage non conforme alors que plusieurs dossiers peinent à être traité.

Quand on interpelle la Ville, c’est sur les dossiers de dérèglement qui ne sont pas respectés, comme sur l’émission des permis de construction […] le fait qu’il n’y a pas d’employés pour traiter les dossiers alors qu’il y a une crise du logement , souligne M. Brisson. Je trouverais ça un peu bizarre de me faire dire par la Ville par contre qu’ils ont des fonctionnaires disponibles avec leur ruban à mesurer pour aller mesurer la grandeur des pancartes des projets résidentiels. Il y aurait un problème de gestion des priorités à mon avis.

