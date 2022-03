La cycliste sherbrookoise Magdeleine Vallières-Mill s’acclimate à sa nouvelle équipe

Malgré les quatre abandons survenus dans son équipe en cours de route, la Néerlandaise Lorena Wiebes (Team DSM) a triomphé sur la distance de 125,9 km. La Belge Lotte Kopecky (SD Worx) et l’Italienne Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) ont franchi l’arrivée 1 seconde plus tard, parmi un groupe de 48 coureuses incluant Letizia Borghesi et Magdeleine Vallières-Mill.

On est plusieurs nouvelles filles dans l’équipe, dont moi, et on apprend à travailler ensemble. On s’améliore à chaque course et aujourd’hui (mercredi), on a vraiment bien travaillé , a commenté la Sherbrookoise, 29e du jour.

La cycliste Magdeleine Vallières-Mill se remet à l'entraînement après avoir subi une commotion cérébrale. Photo : Facebook / Magdeleine Vallieres

On a eu quelques malchances, deux filles ont chuté et n’ont pu revenir dans la course, puis notre meneuse a aussi chuté, mais est parvenue à revenir avec l’aide de Sara (Poidevin) , a ajouté l’athlète de 20 ans.

Vallières-Mill a elle-même eu à négocier avec un bris d’équipement à la toute fin de la course. La pédale droite de son vélo s’est cassée et elle a été forcée de pédaler à une jambe avant de pouvoir effectuer le changement.

C’était un parcours très technique avec les pavés et beaucoup de virages, donc le travail collectif était très important. Il y a eu beaucoup d’apprentissages ! a-t-elle lancé.