Les leçons de la pandémie sur le sort réservé aux aînés au Québec

Entretien avec le Dr Hubert Marcoux, médecin de famille en gériatrie et soins palliatifs, et professeur au Département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval.

Au Québec, les personnes âgées ont été largement surreprésentées dans les mortalités liées à la COVID-19. En quoi les facteurs démographiques ont-ils contribué à cette situation?

Les problèmes de santé qui sont associés à des infections en général vont toucher les clientèles vulnérables et les personnes âgées en sont évidemment une représentation très importante. Et au Québec, ça prend une signification très importante en raison des considérations démographiques.

Dans d’autres régions, que ce soit en Afrique ou à Haïti, il y a eu moins de difficultés, quelque part, avec la COVID-19 parce que la population est plus jeune. Chez nous, ça fait partie de l'environnement, le vieillissement de la population, et ce n'est pas étonnant que ça ait pris autant d'importance, ne serait-ce que pour des raisons médicales et de l'importance, dans notre société, de cette population-là, qui utilise les services de santé.

Le Dr Hubert Marcoux note que la pandémie a mis en lumière la fragilité du système de santé québécois. Photo : Radio-Canada

On connaît de très longue date le vieillissement de la population du Québec. La démographie, c'est quelque chose d'extrêmement prévisible qu'on voit arriver pendant des décennies. Malheureusement, la gestion politique de notre société se fait souvent au quotidien, à travers les crises.

On a beaucoup de difficulté à mettre de l'avant un projet de société dans lequel on va considérer un élément aussi important que la démographie et ce qu'on a vécu, vraiment, met l'accent sur cette réalité démographique du Québec qui va aller en augmentant.

Vous dites qu’on n’a pas assez tenu compte du vieillissement de la population. Est-ce que l’organisation du système de santé et la façon dont les soins aux aînés sont pensés ont pu jouer un rôle dans l’hécatombe qu’on a connue au printemps 2020 au Québec?

En fait, la crise a mis en évidence, en exergue, toute la fragilité de notre système de santé. Il y a toute la question de la pénurie du personnel, la question des services vraiment adaptés aux personnes âgées et aussi celle des choix de société, des choix politiques qui avaient été faits ou pas.

Notre système de santé est très hospitalo-centrique. On n'a jamais réussi à avoir un système de santé qui va vers la première ligne, qui va renforcer les interventions, le soutien dans les communautés. Ç'a été vraiment une caricature, ce qui s'est passé, je dirais, au niveau du système de santé, dans l'appréhension de la pandémie. De penser que tout allait se passer, encore une fois, dans les hôpitaux, et comme on le sait, ce n'est pas ce qui est arrivé.

Au cours de la première vague, des milliers de personnes âgées sont décédées de la COVID-19 dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (archives). Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Ça s'est passé là où les gens sont fragiles, notamment dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , où on retrouve des personnes très, très vulnérables qui ont besoin de beaucoup d'assistance. Et là, il y avait une pénurie de personnel qui était déjà très importante.

Les autres milieux où sont concentrées les personnes âgées comme les résidences privées pour aînés se sont aussi retrouvés sur la sellette pour les mêmes raisons, finalement. Même si les résidents avaient une autonomie plus grande, ils dépendaient de services de soutien qui étaient déjà limités et qui ont été mis en situation de crise importante.

Notre système de santé n'était vraiment pas adapté pour faire face à une situation de pandémie parce que les services n'étaient pas pensés pour répondre à la population des personnes âgées qui allaient être au cœur, finalement, de la problématique qu'on a connue.

Le système de santé a connu de nombreuses réformes au cours des dernières décennies. Comment se fait-il qu’elles n’aient pas permis de mieux répondre aux besoins des aînés, particulièrement en temps de crise?

On a voulu transformer le système de santé, mais sans investir, en voulant économiser. Faisons une comparaison avec une usine. Si on veut faire une transformation pour améliorer l'efficacité de l'usine, il va falloir investir. Avec le système de santé, on a fait le contraire. On n'a pas investi. On a désinvesti parce que les coûts de la santé paraissaient trop élevés.

Alors, on a créé une situation difficile. On n'est pas allé vers une offre améliorée des services en première ligne. On n’a pas favorisé les services qui sont d'assistance.

La crise sanitaire a exposé la pénurie de personnel dans les milieux d’hébergement pour aînés (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On a investi davantage dans la technologie, mais on n'a pas investi dans les ressources humaines. Or, la crise de notre système de santé est associée au désinvestissement dans les ressources humaines, notamment les services de soutien.

Finalement, on ne peut pas faire cette analyse des services donnés aux personnes âgées dans notre système de santé sans regarder un ensemble de choix qui ont été faits et qui ont négligé ce qui est important pour offrir des services à une population fragilisée comme on retrouve de façon plus importante dans une société vieillissante.

Depuis le début de la pandémie, de nombreux observateurs ont été critiques à l’égard de la centralisation du système de santé opérée au cours des dernières années. Quelles conséquences cette centralisation a-t-elle eues sur le réseau?

Ç’a été une catastrophe et on ne fait qu'en réaliser l’ampleur au fur et à mesure que les années passent. Auparavant, il y avait eu un effort pour reconnaître davantage la nécessité d'avoir une offre de services décentralisée qui tient compte des populations et de la variété démographique, la réalité urbaine et rurale, avec une autonomie décisionnelle décentralisée, et on a fait totalement le contraire. C'est vraiment d'une tristesse incroyable.

Et vous savez, les personnes qui font miroiter des solutions miracles à la population en période d'élections sont des imposteurs qui travaillent pour être élus, mais pas pour répondre aux besoins de la société.

La coroner Géhane Kamel a dirigé l’enquête publique visant à faire la lumière sur l’hécatombe survenue dans les milieux d’hébergement pour aînés au cours de la première vague (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits pour essayer de voir ce qui pourrait être fait pour améliorer le système de santé et ce qui manque, c'est le courage politique pour le mettre en place. On est continuellement en gestion de crise, on gère à court terme alors qu’on devrait être en train de penser à ce qu’il faut mettre en place pour les 20 ou 30 prochaines années.

C'est un des éléments importants qui font qu'on n'était pas prêt. On a fait le contraire de ce qui devait être fait.

Le vieillissement de la population va s’accentuer au Québec au cours des prochaines années. Y a-t-il des solutions pour en limiter les effets sur le système de santé?

Ce qui peut modifier un peu la donne, c'est d'aller vers des pratiques plus préventives pour minimiser les effets de ce vieillissement-là dans la mesure du possible et d'être suffisamment organisé pour faire face à ce qui ne peut pas être compensé.

Vous savez, la perte d'autonomie, c'est quelque chose qui se compense par des outils techniques, des aidants naturels, etc., et la rupture arrive quand on a atteint une limite dans la compensation qu'on peut offrir pour garder une stabilité, une homéostasie de la personne ou du système. Et actuellement, c'est ça qui est de plus en plus criant. On n'a pas en place ce qu'il faut pour maintenir cet équilibre-là.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, s'est engagé à faciliter l'accès aux soins de première ligne sans modifier les structures du réseau (archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Est-ce que les aidants naturels pourraient contribuer au maintien de cet équilibre?

Oui, et c’est pourquoi il faut les supporter, les aider financièrement et leur apporter les possibilités de respirer un peu par moments. C'est incroyable l'importance que les aidants naturels ont dans notre société et l'importance qu'ils vont avoir dans les prochaines décennies. Mais est-ce qu'on agit pour garder en santé, fonctionnel et outillé ce noyau-là qui assure un soutien?

Au-delà des aidants naturels, il y a des réflexions à faire. Ce qui est certain, c'est que le modèle de l'État providence n'est plus un modèle viable et le seul modèle qui peut exister, c'est une société responsable où on reconnaît l'importance de s'occuper des gens les plus vulnérables et ça, ce n'est pas uniquement une responsabilité des dirigeants et des professionnels.

Les aidants naturels seront appelés à jouer un rôle encore plus important au cours des prochaines années pour maintenir l’équilibre du système de santé au Québec, prédit le Dr Marcoux (archives). Photo : getty images/istockphoto / Halfpoint

C'est une responsabilité d'abord et avant tout individuelle. On a la responsabilité de nos parents comme nos parents ont été responsables de nous, leurs enfants. Et c'est cet engagement-là, cette solidarité-là, qui va permettre d'avancer ou de vivre avec un état d'équilibre. À défaut de ça, bien, ça va être extrêmement difficile. Et évidemment, ça va être très dérangeant parce qu'on n'est pas très habitués à penser de cette manière-là.

Il y a une question d’imputabilité, également. Il faut considérer que c'est important d'être présent à ses proches vieillissants et d'arrêter d'attendre que la société prenne en charge des choses aussi banales que de s'occuper d'aider une personne âgée à faire son épicerie, par exemple, de pouvoir l'aider dans ses activités du quotidien.

Il a beaucoup été question, depuis deux ans, du sort réservé aux aînés. Qu’est-ce que la pandémie a révélé sur l’importance qu’on leur accorde au sein de la société?

Je ne pense pas que les gens en soient conscients, mais dans l'inconscient collectif, plus que jamais, la population âgée est un fardeau. Finalement, être un individu responsable âgé, ça va être de savoir disparaître et vous pouvez penser que j'exagère en disant ça, mais il y a un questionnement autour de ça.

Le Dr Marcoux affirme que les tentatives visant à réformer le système de santé, incluant le virage ambulatoire, ne sont pas allées aussi loin que souhaité (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

La solution la plus facile, c'est que le vieillissement ne s'étire pas, dans une certaine mesure. Alors que tout est en place pour que les gens vivent plus longtemps.

On est dans des contradictions et je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais il y a de plus en plus une banalisation de la valeur de ces vies grandement fragilisées. Ce sont des vies qui ne pèsent pas lourd dans la balance.

Ce qui est clair, c'est que la difficulté à répondre aux besoins des personnes fragiles amène le système, nos valeurs ou notre organisation sociale à envisager d'autres solutions. Et on verra ce qu’on envisagera avec le temps.

Avec la collaboration de Sandra Lalancette et d’Alain Rochefort

Les questions posées au Dr Marcoux et ses réponses ont été éditées et condensées pour faciliter leur compréhension.