Un premier bilan du comité de liaison économique de Saguenay déposé dans un mois

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est ce que stipule l’annexe A qui accompagne la résolution entérinant la création du comité en février dernier, obtenue par Radio-Canada.

Julie Dufour a annoncé la mise en place de cette structure à la mi-février. Son objectif est d’assurer une meilleure cohésion entre Promotion Saguenay, la Ville et les paliers de gouvernement supérieurs dans le dessein de faciliter l’implantation d’entreprises en sol saguenéen.

Bien que Promotion Saguenay reçoive 10 millions de dollars annuellement en provenance des coffres municipaux et que le démarchage soit l’une de ses principales missions, la Ville a jugé qu’il serait profitable de mieux arrimer les actions entre les parties impliquées dans le développement économique. Elle veut aussi augmenter la qualité de l’expérience vécue par les promoteurs actifs ou souhaitant l’être , tout en favorisant la conclusion de dossiers intéressants pour la Ville de Saguenay en son développement […] .

Le comité de liaison, formé de l’ancien directeur de l’arrondissement de Chicoutimi et ex-directeur chez Promotion Saguenay, André Martin, et de l’homme d’affaires jonquiérois et ancien directeur de cabinet par intérim de Julie Dufour, Frédéric Labrecque, devra fournir ses premières recommandations deux mois après le début de ses travaux, soit à la mi-avril. La durée de son mandat est de trois mois.

Les deux membres du comité recevront chacun 1000 $ par semaine en salaire, en plus du remboursement de leurs frais de déplacement et de téléphonie cellulaire.