Jusqu’à 20 ans de prison réclamés contre le chauffard de Beauport

Elle réclame donc entre 18 et 20 ans de prison contre le chauffard, ce qui constituerait la peine la plus sévère jamais imposée au pays, pour un tel crime.

Le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) plaide qu'il faut envoyer un message clair à quiconque serait tenté de prendre le volant, après avoir consommé.

Malheureusement le message ne passe toujours pas , a déploré le représentant du DPCP, Me Pierre-Alexandre Bernard.

L'avocat du chauffard estime de son côté que 10 années de prison représenteraient un châtiment juste, contre l'homme de 44 ans qui vit dans le remords.

Je suis conscient que ça peut sembler peu pour les familles des victimes , a convenu Me Vincent Montminy.

L'avocat de la défense ajoute cependant que dix ans représenteraient déjà une des peines les plus sévères jamais imposées pour un crime semblable.

Jusqu'ici la peine la plus importante au Québec concerne Yves Martin, condamné à 14 ans d'emprisonnement en 2017, après avoir tué trois personnes au Saguenay.

Me Montminy plaide que son client n'a pas le même profil, et qu'il a reconnu sa culpabilité aux accusations, contrairement à Martin.

Avant d'entendre les plaidoiries des avocats, le juge Jean-Louis Lemay a écouté la preuve de la défense, dans le cadre des observations sur la peine.

Éric Légaré a témoigné, à la suite de ses parents et de sa soeur.

Triste constat. En tuant quatre personnes, Légaré n'a pas seulement décimé une famille innocente, il a aussi détruit la sienne.

« On ne vit plus, on est comme des zombies. »