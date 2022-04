Les statues quo, de Marie-Ève Fortin-Laferrière

Qui suis-je?

Ma ville d'origine est Hull. J'ai fait des études en littérature et en traduction en gardant toujours un pied dans l'univers de la musique, notamment en animant des émissions musicales à la radio universitaire, en rédigeant des critiques de disques et de spectacles et en traduisant des textes pour divers acteurs de l'industrie musicale. Je suis traductrice à mon compte depuis 2014. J'ai publié quelques nouvelles dans des revues et collectifs par le passé et mon premier roman, Semi-détachées, est paru en 2021.

Ma nouvelle en quelques mots

Le 14 juillet 2016, des touristes et amoureux de la France voguent sur le fleuve Saint-Laurent à bord d'un bateau. Pour cette soirée spéciale célébrant la fête nationale de l'Hexagone, la statue de cire d'une légende de la chanson française est installée à une table. Entre-temps, un attentat survient dans le pays célébré, mais personne ne le sait encore, sauf le représentant du musée et la DJ. L'insouciance des convives et l'horreur en simultané ébranlent la narratrice, qui ne sait si elle doit annoncer la nouvelle ou préserver l'illusion de paix jusqu'au retour à quai.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J'ai vécu l'expérience d'être DJ sur un bateau de souper-croisière en 2016. Chaque soir était une nouvelle aventure, avec une foule différente et une ambiance particulière. Des soupers d'affaires aux mariages en passant par les fêtes scolaires, j'ai appris énormément sur le travail en milieu touristique, sur les attentes liées à la musique et aux émotions qu'elle peut susciter, et j'ai surtout découvert un bras de fleuve vers l'est, notre fleuve; ce cours d'eau que je me contentais le plus souvent d'imaginer depuis mon appartement au centre de l'île.

Les premières lignes de ma nouvelle

« Une file d’attente se forme peu à peu sur le quai pendant que le personnel s’affaire aux derniers préparatifs avant le départ. Le préposé au bar concocte les consommations d’accueil qu’il dépose dans de grands cabarets argentés; les serveurs dressent les tables de nappes blanches, de couverts et les décorent de fleurs; le maître d’hôtel révise le plan de salle; le représentant du musée de cire dispose ses dépliants promotionnels en éventail sur une table et l’équipe en cuisine monte les assiettes de hors-d’œuvre. Dans un coin exigu de la salle à manger, je branche mon équipement audio. Je lance Joe le Taxi, puis arpente les deux ponts et la terrasse du bateau pour tester le volume des haut-parleurs. » — Une citation de Extrait de Les statues quo, de Marie-Ève Fortin-Laferrière

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.