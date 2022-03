La demande pour les véhicules électriques en forte hausse en Abitibi-Témiscamingue

Plusieurs concessionnaires automobiles de la région constatent que la demande pour les véhicules électriques ou hybrides a connu une hausse au cours des dernières semaines.

Depuis le début de l'été, on avait beaucoup de demandes, mais là, c’est du jamais vu depuis les deux dernières semaines , observe Yannick Lafrance, qui travaille aux ventes chez Gareau Toyota à Val-d’Or.

Cependant, les inventaires sont à sec.

Les consommateurs doivent attendre plusieurs mois et parfois même plus d'un an quand ils commandent une voiture.

Avec le problème de production des véhicules, ils [les constructeurs automobiles] ne sont pas capables de répondre à la demande. Avec l’augmentation accrue de la demande des véhicules électriques, les clients peuvent attendre facilement de six mois à un an avant d’avoir le véhicule , rapporte Christian Coulombe, directeur général chez Poirier Nissan.

Le tableau de bord d'une voiture électrique. (archives) Photo : Radio-Canada

Yannick Lafrance rapporte que même des consommateurs venant de l’extérieur de la région désirent commander des véhicules électriques ou hybrides.

On reçoit beaucoup d’appels de partout au Québec et même de l’Ontario pour des véhicules électriques, des véhicules hybrides et hybrides branchables , souligne Yannick Lafrance. Ils font des recherches à leur concessionnaire et se font probablement dire qu’il y a quelques mois d’attente et donc testent ailleurs pour voir s’il n’y en aurait pas par chance chez un autre concessionnaire.

Même constat au concessionnaire Volkswagen Paquin à Rouyn-Noranda.

Les approvisionnements sont au minimum dans l’ensemble de la chaîne. Peu importe le type de véhicule, les délais sont longs. C’est un peu pire dans le véhicule électrique , indique le directeur des ventes, François Gauthier.

Une borne de niveau 2 pour la recharge des véhicules électriques. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Toutefois, les consommateurs ne devraient pas se décourager, selon le président et fondateur de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ), Simon-Pierre Rioux.

On sait que plusieurs manufacturiers, dont Volskwagen, Ford et Tesla vont ouvrir de nouvelles usines de fabrication de véhicules électriques cet été, donc c’est possible [...] qu’on se fasse rappeler pour se faire dire que le véhicule va arriver plus vite que prévu , dit-il.

Simon-Pierre Rioux croit que le gouvernement devrait instaurer des normes plus sévères aux constructeurs automobiles afin d’éviter des ruptures de stock de véhicules électriques.

Ces constructeurs vont envoyer leurs véhicules là où les règlements sont plus prohibitifs par rapport aux normes d’émission de gaz à effet de serre , souligne-t-il.

Au Québec, on demande un petit pourcentage des ventes qui soient des véhicules électriques ou des hybrides rechargeables, puis c'est tellement un chiffre insignifiant que les constructeurs en apportent, mais on parle de quelques centaines par année. Donc ça ne répond vraiment pas à la demande.

Au Québec, on exige aux constructeurs automobiles de vendre au moins 4 % de véhicules électriques ou hybrides.