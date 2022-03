Le championnat de hockey des moins de 18 ans débute enfin à Kapuskasing

On fait aussi de l’information en format collation.

Certains gardent encore un goût amer du dernier championnat lorsque le 13 mars 2020, après une seule journée de compétition, Hockey Canada avait suspendu toutes activités.

C’est dommage que l’équipe qu’on avait il y a deux ans a gradué au prochain niveau. On a beaucoup de joueurs de cette formation qui sont maintenant dans le Junior A , a noté le directeur général et descripteur des parties des Flyers de Kapuskasing, Christophe S. Simard.

Kapuskasing accueille ainsi la première édition d’un nouveau format des séries de fins de saison. Outre la ville hôte, Sault Sainte-Marie, Timmins, Sudbury, North Bay et New Liskeard seront représentés.

Après une annulation en 2020 et en 2021, les joueurs de hockey de moins de 18 ans AAA sont impatients de disputer un championnat. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La Ligue a opté pour mettre de côté le format du meilleur de trois parties et de regrouper les séries dans un tournoi.

Marc Clavelle, directeur des Loisirs à la Ville de Kapuskasing et bénévole pour les Flyers, se souvient que l’ancien format coûtait les yeux de la tête aux équipes Midget.

C'est arrivé à plusieurs reprises que Kapuskasing joue contre Sault Sainte-Marie, on allait là pour une fin de semaine et eux venaient ici et il fallait retourner là pour une cinquième partie un lundi soir.

Aux dires du commissaire de la Ligue Albert Corradini, il s’agit d’un des facteurs du changement.

On voulait aussi que les équipes jouent plus longtemps , dit-il.

« Dans l’ancien format, il y avait de nos équipes qui arrêtaient de jouer le premier week-end de février. Début février dans le nord de l’Ontario, il fait encore des froids polaires et vous devriez encore être en train de jouer au hockey. Les équipes écartées des séries ou éliminées des séries en première ronde se tournaient les pouces. » — Une citation de Albert Corradini, commissaire de la Ligue Midget du Grand Nord

Les Flyers de Kapuskasing espèrent pouvoir disputer leur rencontre devant une salle comble. Photo : Flyers de Kapuskasing

Dans le modèle actuel, les équipes sont divisées en deux groupes de quatre équipes établis par le classement général. Les deux meilleures équipes de chaque division accèdent à la demi-finale.

Le gagnant de la finale va représenter le nord de l’Ontario au OHF [championnat provincial] et le gagnant de l’OHF ira à la Coupe Telus, le championnat national pour les moins de 18 ans. Les champions ont l’opportunité de s’inscrire dans l’histoire du sport , précise le commissaire.

La Coupe Telus, auparavant connue sous le nom de la Coupe Air Canada, a vu notamment les Sidney Crosby de ce monde. Plusieurs anciens de Timmins ont encore le souvenir d'avoir affronté le meilleur joueur de la planète qui s'alignait pour les Subways de Dartmouth en 2002.

Il faut remonter en 2008 pour voir une équipe du nord de l’Ontario remporter le titre national. Les Sudbury Nickel Capital Wolves avaient alors été couronnés.

L’impact économique de ce tournoi régional pour la ville hôte est immense, selon le commissaire Corradini. Les hôtels de la région affichent déjà complet.