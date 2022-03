Des tours en aluminium construites au Saguenay bientôt installées en Nouvelle-Écosse

L’entreprise Remac, de Saguenay, vient de construire six tours de télécommunications en aluminium de 30 mètres chacune qui seront prochainement érigées à Pictou, dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse.

L’utilisation de l'aluminium permet aux régions situées en bordure de mer ou en milieu éloigné d’avoir des tours de télécommunications qui ne sont pas sujettes à la corrosion comme les tours en acier.

Les tours d'aluminium sont plus faciles à transporter jusqu'aux endroits difficiles d’accès parce qu’elles sont trois fois plus légères que celles en acier. Elles peuvent résister à des vents continus de 180 kilomètres à l’heure et à une épaisseur de glace de 30 millimètres.

Une tour comme celle-là pourrait à la limite être montée et posée directement en hélicoptère. Donc, pour l'industrie des petits télécommunicateurs, c'est vraiment une innovation , précise le coordonnateur de l’Agence interrégionale de développement des technologies de l’information et des communications (AIDE TIC), André Nepton.

D'ailleurs, il n'a fallu qu'une journée pour ériger le prototype à Saint-Honoré, l'an dernier, alors qu'il aurait fallu une semaine avec une tour en acier.

La première fois qu'on en a construit à Saint-Honoré, Remac disait que si on en construisait une ou deux, ce serait intéressant. Et vous voyez, deux semaines après la couverture nationale, un premier contrat de six tours est arrivé. C'est dire que le besoin, effectivement, était dans l'industrie , ajoute André Nepton.

Avec le déploiement du réseau 5G, de nombreuses régions côtières et éloignées auront besoin de construire de nouvelles tours de télécommunications, ce qui fait miroiter d'énormes perspectives de croissance, selon le directeur général de Remac, André Poulin.

On est en train de négocier avec un autre client de 12 tours. Dans le marché actuel, on parle de 5000 tours au Canada par année pour les 10 prochaines années et de 50 000 pour les États-Unis par années pour les 10 prochaines années.

Avec le nouveau contrat de tours de télécommunications et les autres contrats qui se trouvent déjà dans les cartons, Remac pourrait créer de cinq à dix emplois dans la région.

D'après le reportage de Catherine Paradis