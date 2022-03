Le CRTC retire l’autorisation de diffusion à Russia Today et à RT France au Canada

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a publié un communiqué mercredi où il fait part de sa décision de retirer l’autorisation de diffuser pour les chaînes de télévision RT (anciennement connue comme Russia Today) et RT France au Canada.

Le Conseil explique sa décision en mettant de l’avant que la diffusion de ces deux chaînes n’est pas dans l’intérêt public .

Leur contenu [de RT et de RT France] semble comporter des propos offensants étant donné qu’ils tendent à exposer le peuple ukrainien à la haine ou au mépris [...], et leur programmation est contraire à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion , écrit le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC dans sa décision publiée mercredi.

Russia Today et RT France ne sont donc plus autorisées à être distribuées au Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC les ayant retirées de la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution.

Le 2 mars, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC a reçu une demande de la gouverneure en conseil pour déterminer si RT enfreignait la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC a alors lancé des consultations en vue de retirer des ondes canadiennes les stations RT et RT France.

Le Conseil a reçu 373 interventions dans ce dossier. De ce nombre, 350 appuyaient le retrait des ondes de RT, et 16 s'opposaient à cette décision.

Plusieurs des intervenants ont formulé des observations sur la promotion de discours toxiques, la propagande, les mensonges et les théories conspirationnistes sur les médias d’État de la Russie, y compris RT , lit-on dans la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC , arguant que ce discours était destiné à propager la haine envers les détracteurs et les ennemis de la Russie et à saper les démocraties occidentales .

Dans sa décision, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC reconnaît que les services non canadiens sont une richesse, mais rappelle que ceux-ci n’ont pas de droit absolu s’ils ne sont pas conformes aux objectifs et, par conséquent, ne servent plus l’intérêt public .