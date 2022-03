L’indicatif régional﻿ 584 entrera en fonction plus tôt que prévu au Manitoba

Les Manitobains auront bientôt un nouvel indicatif régional pour les téléphones. À compter du 29 octobre, le 584 fera son apparition avec plus d’un an d’avance sur la date projetée de son entrée en vigueur.

On fait aussi de l’information en format collation.

L’an dernier, il était estimé que les numéros de téléphone avec les indicatifs 204 et 431 seraient écoulés d’ici juin 2024.

Or, l’Administrateur de la numérotation canadienne, le groupe chargé de fournir des numéros de téléphone aux entreprises de télécommunication, estime que ce sera plutôt le cas en novembre 2023.

À la fin du mois de février, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a approuvé l’introduction de ce nouvel indicatif régional plus tôt que prévu.

Ainsi, à partir du 29 octobre prochain, les opérateurs téléphoniques pourront commencer à distribuer à leurs clients manitobains des numéros commençant par 584.

On se base sur des prévisions sur les besoins. Dès qu’il y a une date qui s’approche de celles-ci, on fixe ça dans le temps et c’est ce qui se passera au Manitoba , indique la porte-parole de l’Alliance des télécommunicateurs, Lucie Papineau Pugliese.

Elle explique qu’il y a une forte demande pour les télécommunications au pays.

Il y a de nouveaux services, de nouvelles applications et de nouveaux clients qui demandent des numéros de téléphone. Il y a aussi de plus en plus de fournisseurs de services téléphoniques au pays, ce qui fait en sorte que la demande est sans cesse croissante , note-t-elle.

Un nouvel indicatif régional peut héberger environ sept millions de numéros de téléphone.

Même si le Manitoba compte moins de 2 millions d’habitants et détient déjà deux indicatifs régionaux, Lucie Papineau Pugliese explique que la province est divisée en de nombreuses circonscriptions téléphoniques .

Les fournisseurs présents dans toutes les régions ont besoin d’une banque de numéros de téléphone qui fonctionne par groupe de 10 000, donc ça monte vite à des millions de numéros , précise-t-elle.

Mme Papineau Pugliese affirme que certains fournisseurs téléphoniques auraient encore des numéros de téléphone avec l’indicatif 204 et 431 tandis que d’autres seraient à sec.

Le Manitoba a reçu son premier indicatif régional, le 204, en 1947 et le 431 a été attribué à la province en 2012.