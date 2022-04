Qui suis-je?

Je suis née à Saint-Jérôme et je vis à Québec. Grande passionnée de littérature depuis l’enfance, je suis des cours de création littéraire à temps partiel depuis 2018. Je m'intéresse surtout au roman et à la poésie.

Ma nouvelle en quelques mots

Deux sœurs grandissent dans un univers social sans issue. Naufrage, c’est l’histoire de la tendresse qui les unit.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Cette nouvelle a été créée à partir d’un exercice réalisé dans un cours de création littéraire. La consigne de départ était d’écrire une histoire dont l’action se déroulait dans un lieu isolé où il y a un phare. On avait accès à des photos des lieux, anciennes et plus récentes. L’isolement physique du site m’a donné envie d’investir les thèmes du jeu et des constructions imaginaires.

Les premières lignes de ma nouvelle

« La tempête a mangé l’horizon. De la grande fenêtre du rez-de-chaussée, on ne voit même plus le rivage. Florence a disparu. Toute la famille a un visage de pierre. Il n’y a que les jumeaux qui osent encore pleurer mais en silence, blottis l’un contre l’autre dans l’escalier. D’un coup, le vent et la neige s’engouffrent dans la porte. Papa, Jean et Charles viennent de rentrer. Sept regards et une question muette se tournent vers eux. Seuls. Je me suis piqué le doigt avec mon aiguille à broderie. Florence a disparu. » — Une citation de Extrait de Naufrage, de Flora Thomas

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.