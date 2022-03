Le pianiste russe Berezovsky provoque l’indignation en défendant l’invasion de l'Ukraine

Je comprends qu'on ait pitié d'eux, qu'on fasse les choses délicatement, mais ne pourrait-on pas arrêter de s'en soucier, les assiéger et leur couper l'électricité? , a déclaré cette vedette mondiale du piano lors d'un talk-show sur la chaîne fédérale pro-Kremlin Pervy Kanal le 10 mars, précisant qu'il parlait de Kiev.

Ce à quoi un militaire participant au programme télévisé lui a répondu qu' on ne peut pas créer une catastrophe humanitaire de nos propres mains .

Dénoncé par la communauté musicale

Le pianiste et chef d'orchestre Lars Vogt, directeur musical de l'Orchestre de chambre de Paris, a vivement réagi sur Twitter : Je n'arrive pas à croire ces propos de mon ex-ami Boris B. Mais je les entends de sa propre bouche. Notre amitié est officiellement terminée.

La pianiste vénézuélienne Gabriela Montera a évoqué une énorme déception sur Twitter, ajoutant que la grandeur musicale et l'empathie ne vont pas toujours de pair .

C'est au-delà du cynisme , a réagi pour sa part la cheffe d'orchestre finlando-ukrainienne Dalia Stasevska.

Boris Berezovsky, 53 ans, invité régulier dans les festivals et les salles de concert en France, comme le Festival international de piano de La Roque-d'Anthéron ou le Théâtre des Champs-Elysées, à Paris, a aussi affirmé que ce que disent les médias occidentaux, c'est du mensonge pur .

Nous avons besoin de gagner cette guerre et ensuite de construire quelque chose de bien et de sympa chez nous, dans ce pays [...] Au final, la vérité parviendra aux gens, j'en suis convaincu, un an passera et la vérité l'emportera , a dit le lauréat du Concours international Tchaïkovski en 1990.

Depuis le début de l'invasion, des artistes que plusieurs personnes considèrent comme pro-Poutine, comme le chef d'orchestre Valery Gergiev ou la soprano Anna Netrebko, ont été déclarés persona non grata dans la majorité des salles occidentales.