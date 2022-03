Retour du Bureau des relations internationales à la Ville de Québec

Bruno Marchand a cependant laissé à son directeur général, Luc Monty, le soin d'annoncer en premier l'ajout du Service de la coordination stratégique et des relations internationales à l'organigramme de la Ville.

Nous, on a créé la structure, qui relève directement de la direction générale, il y a un poste de direction à combler. Et c'est en lien avec notre réorganisation , confirme M. Monty devant les journalistes.

Une trentaine de personnes seront affectées à ce service.

Pas une surprise

Ce nouveau service inclut le Bureau des relations internationales.

Lors de la campagne électorale de 2021, le chef de Québec forte et fière, devenu maire, avait déjà affiché ses couleurs concernant la réinstauration de ce bureau.

C’est une priorité pour nous. Mais ce n’est pas un bureau du voyage. C’est un bureau de relations , affirme Bruno Marchand, mercredi après-midi, pour illustrer sa vision.

On aura des cibles, on va identifier quels aspects on veut mettre de l’avant. On va exporter notre savoir-faire et importer les bonnes pratiques qu'on voit ailleurs , poursuit-il.

Un des premiers rendez-vous de cette nouvelle section de la direction générale de la Ville sera le Congrès mondial de Québec de l’Organisation des villes de patrimoine mondial, en septembre 2022.

On va parler avec les maires présents pour créer des liens. On veut utiliser le congrès pour ne pas voyager inutilement , mentionne Bruno Marchand.

Révision de la direction générale

Au même moment, le directeur général de la Ville, M. Monty, présentait la réorganisation de sa direction, centrée sur le développement durable et le service aux citoyens.

La nomenclature de l'organigramme change, mais le directeur général soutient que les employés conservent leur lien avec la Ville. Pour certains, il peut s'agir d'un changement de fonction, tout simplement. C’est une annonce à coût nul, ajoute-t-il.

Le citoyen va être mieux informé des services qu’il peut avoir rapidement, il va mieux comprendre les gestes de la ville pour le futur et être mieux assuré que les investissements que la ville fait c’est pour les bons objectifs , explique Luc Monty.

Cette réorganisation n'affecte pas les dossiers des élus au sein du comité exécutif de la Ville.