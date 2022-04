Qui suis-je?

J’ai grandi à Boucherville. Titulaire d’une maîtrise en littérature, je suis rédactrice de métier. En 2014, j’ai remporté le prix PEN international/Nouvelles Voix (volet Québec-Canada de langue française). Dans mes temps libres, j’écris un peu, je dors beaucoup, je voyage lorsque c’est possible et je lis une quantité déraisonnable d’albums illustrés avec ma fille de 2 ans.

Ma nouvelle en quelques mots

Jeanne n’est pas là, mais qu’importe, on peut lire son histoire sur les quatre murs de sa chambre. De sa naissance à ses 20 ans, on la voit grandir trop vite à travers une série de portraits de cette pièce, qui porte ses couleurs et nous révèle les petits et les grands bouleversements de sa vie.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Un jour, ma famille et moi avons vidé la maison de ma grand-mère, car elle partait vivre en résidence et devait se défaire d’une bonne partie de ses biens. Je n’ai jamais été aussi émue par des tasses et des bibelots de salon. Entre mes mains, je tenais une vie tout entière, dont je n’avais connu qu’un bref chapitre. J’ai voulu me livrer à cet exercice : raconter l’histoire d’une personne à travers les objets qui l’entourent.

Les premières lignes de ma nouvelle

« Voilà, ce sera ici, la chambre de Jeanne.



Il y règne un calme plein d'échos, un silence à peine meublé par le claquement de l'aiguille d'une horloge, la succion d'un sein tété et les respirations de Jeanne. Parfois, quelques notes disparates chantées par sa mère, des demi-vers pour chasser le sommeil qui menace de l’engloutir. Sur sa peau, le jour a étendu des migraines.



Une fenêtre haute et sans rideaux jette un carré de lumière oblique sur le plancher de pin, doré et vivant comme un arbre fraîchement déroulé. Tout au fond, un rayon révèle le duvet scintillant du bras de Jeanne, sa main rougeoyante qui fouette l’air. » — Une citation de Extrait de La chambre de Jeanne, d'Andrée-Anne Tardy

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.