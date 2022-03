Vie privée : les partis politiques fédéraux doivent se conformer à la loi de la C.-B.

Cette décision, estiment les experts, ouvre la porte à un niveau de surveillance indépendante qui n'est pas en place actuellement lorsqu'il s'agit de comprendre comment les partis politiques utilisent les renseignements personnels des citoyens.

Selon Colin Bennett, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Victoria, c'est la première fois qu'un organisme de réglementation indépendant affirme sa compétence sur les partis fédéraux.

Le professeur Bennett, spécialisé dans la protection de la vie privée et des renseignements personnels, soutient que le Canada fait partie d'une poignée de pays démocratiques où la loi sur la protection de la vie privée ne couvre pas les partis politiques.

Par contre, en Colombie-Britannique, la loi et la surveillance du commissaire s'étendent aux partis politiques provinciaux.

Dans sa décision, rendue le 1er mars, le commissaire à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique soutient que les partis fédéraux sont eux aussi assujettis à la loi provinciale en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels de citoyens de cette province.

[Le commissaire] leur demande simplement de respecter le même ensemble de règles que les autres organismes respectent, en particulier lorsqu'ils utilisent de grandes quantités de données personnelles pour s'engager dans des campagnes numériques estime le professeur Bennett.

Les partis libéral, conservateur et néo-démocrate ont 30 jours pour demander une révision judiciaire de la décision du commissaire de la Colombie-Britannique. Si la décision était maintenue, une enquête pourrait être menée sur les pratiques de traitement des données de ces trois partis fédéraux, ainsi que des Verts.

Le porte-parole libéral Matteo Rossi a indiqué que son parti réexaminait la décision conformément à la solide politique de confidentialité et aux mesures de sécurité de l'information de notre parti .

Il assure toutefois que tout l'engagement démocratique du Parti libéral est entièrement conforme aux règles et règlements d'Élections Canada et suit la politique de confidentialité claire et stricte de notre parti, qui est conçue pour protéger les renseignements personnels des Canadiens en garantissant leur confidentialité, leur sécurité et leur exactitude .

Les partis conservateur et néo-démocrate n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Par ailleurs, si l'enquête arrive à des conclusions qui obligent les partis fédéraux à modifier leurs pratiques afin de se conformer aux lois de la Colombie-Britannique, cela signifierait que les résidents de cette province auraient des droits différents de ceux des autres Canadiens, soutient le professeur Bennett.

Le commissaire fédéral à la protection de la vie privée, Daniel Therrien, a déterminé en mai dernier que les partis politiques ne sont pas assujettis à la loi fédérale puisque leurs activités ne sont pas de nature commerciale. Mais il a aussi rappelé à l'époque que son bureau avait demandé à plusieurs reprises que les partis politiques soient assujettis à la loi fédérale et qu'ils soient surveillés de façon indépendante.