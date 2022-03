Les ambulanciers de la Mauricie intensifient leurs moyens de pression

On fait aussi de l’information en format collation.

Depuis 6 h mercredi, les 177 ambulanciers de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie CAM ne s’occupent plus de la facturation, s’en tiennent à la documentation sur papier et ne colligent plus l’information relative aux patients.

De plus, chaque cadre doit effectuer 4 heures de travail en ambulance par semaine.

Les employés de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2020, donc presque 2 ans.

Les négociations échoppent principalement sur les salaires. Actuellement le salaire à l'échelon maximal est de 35 dollars l’heure. Les syndicats demandent une hausse de 5 dollars de l’heure.

Des ambulanciers de partout dans la province sont aussi en grève, dont ceux de Shawinigan, de La Tuque, de St-Paulin et de St-Alexis-des-Monts.