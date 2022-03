Chant’Ouest 2022 : Flora Luna représente le Manitoba

« Flora Luna exprime un peu plus mon côté théâtral et extraverti. C’est un peu différent que, par exemple, Geneviève Freynet dans mon projet du duo Freynet », confie l'artiste franco-manitobaine.

Vous connaissez peut-être la chanteuse manitobaine Geneviève Freynet, interprète dans le duo Freynet auparavant nommé Gen et Tonic. Cette artiste aux saveurs folk-indie-pop est aussi connue sous le pseudonyme de Flora Luna, son nom de scène né d’un projet bien à elle.

Flora Luna, c’est mon projet solo. C’est assez nouveau. J’ai fait mon premier spectacle en décembre passé. Je voulais explorer différents sujets qui sont très près de moi, en tant que femme , explique-t-elle.

Dans le cadre de l’événement musical Chant’Ouest, Flora Luna explore les perspectives de différentes femmes.

Il y a un aspect vraiment féministe. C’est pour rendre hommage aux femmes qui n’ont pas eu la chance d’avoir une voix , souligne-t-elle avec le sentiment d’être privilégiée.

« Ça a été un grand plaisir de travailler avec Anique Granger. Je trouve que nos énergies créatives se mêlent très bien. » — Une citation de Flora Luna

Au cours de sa préparation pour l’événement musical qui aura lieu le 24 mars prochain, l’auteure-compositrice-interprète a eu l'occasion d'avoir pour mentore la Fransaskoise Anique Granger.

Elle a une très belle façon de me pousser toujours plus loin dans l’écriture de mes paroles , dit-elle.

Quand la lune fait bouillonner les idées

« En soirée et surtout la nuit, les gens sont endormis et moi, je suis toute seule dans le calme et avec la lune qui est là pour me guider. » — Une citation de Flora Luna

Pour Flora Luna, c’est lorsque les chats dorment que les souris dansent. L’artiste du Manitoba confie avoir une relation particulière avec la création nocturne.

C’est à ce moment-là que je m’ouvre, que je me sens inspirée et que je me sens épanouie dans ma créativité. C’est un peu pour ça que j’ai choisi le nom Flora Luna. C’est une fleur qui s’ouvre la nuit et qui est accompagnée par la lune dans sa création , mentionne-t-elle.

Afin d'exploiter sa créativité pleinement, Flora Luna s’inspire notamment d'Aretha Franklin, reconnue comme étant la reine de la musique soul, ou encore de Norah Jones, grande chanteuse new-yorkaise.

Il y a certainement des éléments de soul et de jazz qui m’influencent , ajoute celle qui compose davantage avec le piano dans le cadre du projet Chant’Ouest.

« J’ai vraiment envie de connecter avec les autres musiciens, surtout après deux ans de pandémie. » — Une citation de Flora Luna

À tous les amateurs de Chant’Ouest, c’est demain soir, le jeudi 24 mars, au Théâtre Backstage à Edmonton, que vous pourrez entendre les quatre artistes finalistes de l’événement 2022.