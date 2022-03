Une campagne de financement de 1 M$ pour Mont-Saint-Pierre

La mobilisation se poursuit à Mont-Saint-Pierre où la communauté travaille depuis près de deux ans à faire émerger son projet de revalorisation de son offre touristique.

Déjà, au cours des derniers mois, la campagne de financement, organisée en collaboration avec la Fondation des Îles de la Madeleine et de la Gaspésie, a permis de récolter 465 000 $.

Les fruits de cette campagne de financement assureront la mise de fonds du projet de 6,1 millions de dollars.

C’est le maire de Mont-Saint-Pierre, Magella Émond, et le président-directeur général des Cuisines gaspésiennes de Matane, Enrico Carpinteri, qui président la campagne.

Les deux présidents ont amassé jusqu'à maintenant 465 000 $ sur un objectif de 1 M$. Photo : Radio-Canada

Pour M. Carpinteri, cet engagement reflète bien son intérêt pour l’ensemble de la région. Au-delà d’être un industriel de Matane, je suis un industriel du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du bas du fleuve. Le simple fait qu’une communauté se prenne en main pour faire rayonner la Gaspésie, c’est ce qu’on fait nous, aux Cuisines gaspésiennes, ça m’a touché , souligne l’homme d’affaires.

Deuxième partie de la campagne de financement

Les organisateurs espèrent que le gouvernement paiera une grande part de ce montant, mais le reste doit venir de la communauté.

Un des prochains volets de la campagne sera la vente des roches volantes .

Un observatoire, ouvert à l'année, sera construit au sommet du fameux mont Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada

Phénomène particulier et documenté par l’Université du Québec à Rimouski, les roches de schiste du mont Saint-Pierre se détachent de la falaise et sont poussées par le vent jusqu’au sommet où elles s’accumulent. Le phénomène, presque unique au monde, est particulièrement visible en hiver.

Le comité de financement vendra ces morceaux de schiste baptisés roches volantes aux sympathisants du projet.

À terme, ces roches seront intégrées dans un monument qui s'érigera au sommet du mont Saint-Pierre.

Un village mobilisé

La population est déjà très impliquée dans l’aventure.

Le chargé de projet au sein de la coopérative, Christian Bouchard, souligne que 275 personnes sont maintenant membres de la coopérative. Ce qui est assez important pour une municipalité de 150 habitants , a relevé M. Bouchard en entrevue à l’émission Bon Pied, bonne heure.

Une partie du projet consiste à aménager un centre virtuel de vol libre à l'intérieur de l'église du village. Photo : Radio-Canada

Les effets de cette mobilisation se font aussi sentir auprès des entrepreneurs, selon le maire de Mont-Saint-Pierre, Magella Émond. Ça a permis de redynamiser l’hôtellerie, il y a un hôtel qui a été rénové presque au complet. Il y en a d’autres qui ont commencé certains travaux.

C’est un élan qui porte aussi d’autres projets de rénovation que ce soit la municipalité qui investit dans son camping ou les propriétaires qui rafraîchissent la peinture de leurs maisons, rapporte le maire.

« Le dynamisme d’un milieu, c’est l’essence de la prospérité. » — Une citation de Magella Émond, maire de Mont-Saint-Pierre

Le village a été pendant plusieurs années une des haltes préférées des visiteurs de la région.

Le président de la CSMSP, Jean-Sébastien Cloutier, il est temps que Mont-Saint-Pierre retrouve son lustre d’antan. Les produits touristiques se sont développés partout au Québec et en Gaspésie. On était dû pour se remettre à la page. La beauté de la chose, c’est qu’on a un environnement fantastique.

Le projet se divise en cinq axes dont l'aménagement du place centrale au village, un centre virtuel de vol libre et le développement touristique de la montagne. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pendant que la campagne de financement prend son envol, le vaste projet, lancé il y a maintenant trois ans, prend forme.



Le projet touristique comporte cinq axes : redonner vie à une ancienne auberge pour créer une place centrale d’accueil;

création d'un centre virtuel sur le vol libre dans l’église fermée depuis deux ans;

Remise à neuf du site de départ en deltaplane et valorisation de la montagne par la construction d’un observatoire au sommet accessible à l’année.

Mise en valeur et réaménagement de la plage

Consolidation des sentiers de vélo et de randonnée

Même si les promoteurs attendent toujours des réponses à leurs demandes de financement, ils ont bon espoir de lancer les travaux à l’été 2022 et d’inaugurer un an plus tard, la place du village et le centre virtuel de vol libre dans l’ancienne église.

Une partie des sentiers de vélo de montagne pourraient aussi être aménagés d’ici là.

Vallée glacière de Mont-Saint-Pierre Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Enfin, le comité vise 2024 pour réaliser les autres pans du projet comme le réaménagement de plusieurs sentiers pédestres ou la construction d’un observatoire et d’un centre d’interprétation de la géologie particulière de la Haute-Gaspésie et des vallées glaciaires de Mont-Saint-Pierre ou de Gros-Morne.

Avec les informations de Jean-François Deschênes