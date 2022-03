Les soumissions pour les travaux sur le pont de Sainte-Anne en cours d’analyse

Au lendemain de l’ouverture des soumissions, lesquelles contiennent des coûts beaucoup plus élevés que les 6 millions de dollars prévus au budget, la mairesse Julie Dufour a expliqué que des centaines de pages en réponse au devis publié par la Ville devront être analysées.

La plus basse soumission, présentée par Inter-Projet Construction, atteint 9 millions de dollars. L’entreprise Cegerco propose pour sa part de réaliser les travaux en échange de 14 millions de dollars. L’objectif est de réparer et repeindre la structure, revoir la sortie nord du pont et procéder à des travaux d’asphaltage.

Il faut analyser les 10 soumissions. Très prochainement, nous aurons l’analyse de nos fonctionnaires pour expliquer les surplus de coûts. En même temps, l’inflation et la rareté de main-d’œuvre, ce sont des discours qu’on entend depuis quelques mois , a résumé la mairesse Dufour, en entrevue à l’émission Place publique, animée par Catherine Doucet.

La première magistrate ne peut dire, à ce stade, si les coûts des soumissions compromettront la réalisation du projet.

Les deux dernières années nous ont habitués à des surprises […]. Je ne prendrai pas la décision seule. Je ne peux pas vous dire ce qu’il en est tant que je n’aurai pas analysé la situation. C’est sage que nos fonctionnaires et nos ingénieurs prennent quelques jours pour lire des centaines de pages , a-t-elle réitéré.

Travaux à l’hôpital de Chicoutimi

Dans la foulée d’inquiétudes soulevées par le comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement de Chicoutimi concernant la hauteur de futur stationnement à étages de l’hôpital de Chicoutimi, Julie Dufour calme le jeu.

La présidente du comité, Mireille Jean, a fait part, au cours de la fin de semaine dernière, de ses préoccupations à cet égard et a dit craindre que les infrastructures obstruent la vue imprenable sur le Saguenay qu’offre cet emplacement.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS est un partenaire avec la Ville. Déjà, depuis 2020, il y avait une résolution qui confirmait que la Ville était en accord avec les travaux. Ce qui a été proposé par les gens du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS c’est même d’atténuer tout ça en allant sur le côté, donc descendre ledit stationnement à étages , a fait valoir Julie Dufour, ajoutant que les fonctionnaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ont travaillé pour être en acceptabilité sociale .

Julie Dufour qualifie le futur chantier, qui vise notamment le réaménagement du bloc opératoire du centre hospitalier, d’ extrêmement beau projet .

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour. Photo : Capture d'écran

Le projet est déjà bien implanté et le processus est très avancé depuis quelques années. Mme Jean a eu toutes les réponses à ses questions […]. Je ne commencerai pas à faire sur la place publique un téléroman où il y aurait batailles , a ironisé la mairesse.

Réfugiés ukrainiens

Par ailleurs, la mairesse affirme que la Ville attend de recevoir les critères encadrant l’accueil de réfugiés en provenance d’Ukraine avant de dire si Saguenay en recevra ou pas. La capitale régionale ne fait pas partie de la liste des municipalités admissibles à l’accueil de réfugiés colligée par l’Union des municipalités du Québec (Union des municipalités du Québec UMQ ). Cette liste daterait toutefois de 2017 et, selon Julie Dufour, le processus qui a mené à son élaboration n'est pas clair .

On attend des réponses du gouvernement fédéral sur le nombre de sous et le nombre de réfugiés qui pourraient arriver. On est en discussion avec l’Union des municipalités du Québec UMQ . Tout le monde est en attente du fédéral et du provincial , a-t-elle indiqué. La mairesse précise qu’il faudra s’assurer que Saguenay est en mesure de fournir les ressources langagières, psychologiques et humaines nécessaires pour permettre à tout réfugié venant s’établir chez nous d’être bien accueilli.

Directeur général

Enfin, Julie Dufour ne pense pas que le travail du directeur général de la Ville, Jean-François Boivin, est scruté à la loupe, et ce malgré le fait que le comité exécutif de Saguenay ait accordé deux mandats à des avocats pour évaluer le rendement du DG et lui offrir de l’accompagnement. Il s’agit du plus haut fonctionnaire municipal en poste.