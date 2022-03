Chant’Ouest 2022 : Priscila Bieni représente l’Alberta

On fait aussi de l’information en format collation.

« J’ai toujours les mêmes choses à faire, mais ce n’est plus moi qui décide quand est-ce que je fais quoi. » — Une citation de Priscila Bieni

Nouvellement maman, l’Edmontonienne est restée plutôt discrète sur la scène culturelle au cours de la dernière année.

J’étais enceinte. Je viens d’avoir mon premier bébé alors j’étais dans le studio, mais pas devant les caméras , explique-t-elle.

Son nouveau rôle parental n’a toutefois pas ralenti son rythme de production. La Franco-Albertaine travaille actuellement sur une nouvelle composition qu’elle a intitulée De moi-même. Cette nouveauté, dont la sortie est prévue pour cette année, représente aussi sa toute première chanson au style musical zouk.

Zouk, c’est un style originaire de l’Angola, le pays d'origine de mes parents. Je suis tellement contente de représenter mes origines , confie-t-elle.

« J’ai testé de moi-même ce que c’est de connaître Jésus, donc c’est ça De moi-même. » — Une citation de Priscila Bieni

L'auteure-compositrice-interprète raconte que sa nouvelle composition parle de son histoire et de son cheminement au sein de la religion.

Je parle de ce que je pensais des chrétiens et des gens qui croient en Dieu ou en Jésus avant que je décide de devenir 100 % chrétienne. Je vais la chanter au Chant’Ouest, donc je suis super excitée , dit-elle.

Puisque le Chant’Ouest 2022 mise davantage sur le développement des artistes émergents, Priscila Bieni a été accompagnée dans cette démarche par Cristian De La Luna, un artiste aux styles pop, funk et afro-caribéens.

Avec mon mentor, Cristian, on a mis en action ce que je veux. Où en suis-je avec ma technique vocale? Est-ce que j’en suis là où je voudrais être? Non, alors on va le travailler. C’est ce que j’ai fait jusqu’à présent , dit-elle.

À moins d’une semaine de fouler les planches du théâtre de la capitale albertaine, Priscila Bieni révèle vivre un tourbillon d’émotions.

C’est quand même le Chant’Ouest! Je suis excitée. Je ne sais pas si je peux dire que j’ai peur, mais j’ai hâte! C’est tellement d’émotions, mais je suis très contente , conclut-elle avec un air enthousiaste.

L’événement musical Chant’Ouest 2022 a lieu le 24 mars, au théâtre Backstage, à Edmonton.