Julie Doucet, première Québécoise à gagner le Grand Prix du Festival de la BD d’Angoulême

La bédéiste montréalaise Julie Doucet est devenue mercredi la première personne du Québec à remporter le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, pour sa carrière marquée par son fanzine Dirty Plotte. Elle est également la troisième femme à remporter ce prix remis depuis 1974 par le plus grand festival de BD francophone au monde.

C’est énorme. C’est la plus grande récompense dans le monde de la bande dessinée. Je suis dépassée par les événements , a affirmé l’artiste native de Saint-Lambert, au sud de Montréal, en entrevue avec le journaliste Louis-Philippe Ouimet.

Figure marquante de la bande dessinée alternative des années 1990 aux États-Unis, Julie Doucet s’est d’abord fait connaître pour ses fanzines en anglais, dont la série Dirty Plotte, publiée par l’éditeur montréalais Drawn & Quarterly.

Mon style est un style qu’on pourrait appeler underground, autobiographique. Je parle largement de mes propres expériences en tant que jeune femme; mes peurs, mes angoisses , explique Julie Doucet.

« C’est impensable, inimaginable. Je n’aurais jamais cru que la petite fille que j’étais ferait des fanzines toute sa vie. » — Une citation de Julie Doucet, bédéiste

Faire sa marque dans un monde d’hommes

Pour tenter de vivre de son art, Julie Doucet a dû s’exiler aux États-Unis, à New York puis à Seattle. Elle raconte dans son œuvre son parcours difficile en tant que femme bédéiste dans un milieu très masculin. Les dessins et les textes, crus et subversifs, ont été célébrés pour leur message féministe.

Celle qui a cessé de publier Dirty Plotte en 1999 ne s’attendait pas à connaître un tel engouement pour ses bandes dessinées, et encore moins à remporter un prix à Angoulême. Du moins, ce n’était pas dans ses plans à ses débuts, alors qu’elle distribuait son fanzine elle-même chez les librairies et les disquaires.

Il faut se remettre dans le contexte. À l’époque, il n’y avait pas d’éditeurs; je faisais un petit fanzine autopublié. Je le faisais vraiment pour moi-même. Je m’exprimais, je mettais mes tripes sur la table , a-t-elle expliqué.

Je ne pensais pas être lue par des milliers de personnes, alors je n’avais aucun sens de la censure. C’était un peu une thérapie, jusqu’à un certain point. Je pensais être seule aussi à me sentir de cette façon-là, à ne pas m’identifier tant que ça à des rôles féminins, à ne pas me sentir conforme en tant que femme.

La voie tracée par F’murr et Nicole Claveloux

Si son travail se démarque par son style excentrique et son côté cru, Julie Doucet affirme n’avoir rien inventé. Il y avait quand même l’underground américain qui existait dans les années 1960. En France aussi, il y avait F’murr et Nicole Claveloux qui dessinaient un peu dans ce style-là aussi.

Quant à l’effet que le Grand Prix de la ville d’Angoulême aura sur son lectorat, la bédéiste affirme que ses ventes augmenteront sûrement, mais elle ne se fait pas d’illusions quant à son public cible. C’est sûr que ce sont des bandes dessinées pour un certain public, ça ne sera jamais des bandes dessinées pour un grand public. À suivre… , a-t-elle résumé.

Les fans de BD peuvent découvrir l'œuvre de Julie Doucet dans l’ouvrage Maxiplotte, paru en janvier à L’Association; une anthologie d'illustrations de l'artiste réalisées entre les années 1987 et 1999.