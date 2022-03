Le CCAFCB récompensé pour sa contribution à la francophonie

Le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB) reçoit le prix de la Journée de la francophonie 2022 remis par la province pour son soutien au secteur francophone des arts et de la culture dans la dernière année.

Ce prix a été décerné au CCAFCB par le gouvernement provincial lors d’une célébration hybride qui s’est tenue le 11 mars, soit quelques jours avant la journée de la Francophonie qui aura lieu officiellement le 20 mars.

C’est une belle reconnaissance du gouvernement, confie Jean-François Packwood, directeur général du CCAFCB. On est un peu plus en arrière-scène. Donc, recevoir ce prix nous permet d’avoir une visibilité au sein de la province, du gouvernement et des partenaires , fait valoir le directeur.

La province salue ainsi le soutien à la formation et au réseautage qu'a continué à offrir le CCAFCB auprès des organisations et des artistes francophones durement touchés par la pandémie de COVID-19.

Jean-François Packwood, directeur général du Conseil culturel et artistique francophone (CCAFCB) de la Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada / Yolaine Mottet

Le gouvernement reconnaît la résilience du secteur des arts et de la culture francophones tout au long de la pandémie , a souligné le ministre de la Santé et responsable des Affaires francophones, Adrian Dix, durant la cérémonie.

Il a de plus ajouté que les arts et la culture étaient indispensables au bien-être physique, émotionnel et mental de la population.

« Les deux dernières années n’ont pas été faciles. Donc d’avoir cette reconnaissance, c'est bien apprécié. » — Une citation de Jean-François Packwood, directeur général du CCAFCB

Le Conseil culturel et artistique francophone de la C.-B. a reçu le prix de la Journée de la francophonie. Photo : Image fournie par le CCAFCB

Le CCAFCB a tenu à partager ce prix avec les 14 organismes membres de son réseau et les artistes francophones de la province.

S’il n’y a pas d'organismes qui mettent en place des événements et s’il n’y a pas d’artistes francophones non plus, c’est sûr que notre travail ne porte pas. On a besoin du milieu pour avancer. C’est une toile artistique qui nous alimente et qu’on alimente aussi , confie Jean-François Packwood.

Le CCAFCB a pour mandat de faciliter le regroupement et la collaboration entre les organismes communautaires et les artistes francophones. Il organise notamment le Pacifique en chanson en plus d’offrir de la formation aux artistes et des occasions de réseautage.

La Colombie-Britannique forme la quatrième plus grande communauté francophone au Canada, avec près de 316 000 personnes qui parlent le français dans la province.