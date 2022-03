Une exposition consacrée à Riopelle pour la réouverture de la Galerie d’art Beaverbrook

Le résultat de ce projet, qui aura coûté 6 millions de dollars à concrétiser, est un immeuble plus grand que l’ancien, avec une meilleure accessibilité.

Dès la réouverture de la galerie le 2 avril, les passionnés d’arts pourront admirer des œuvres du célèbre peintre québécois Jean-Paul Riopelle, décédé en 2002.

Jean-Paul Riopelle (1923-2002) dans son atelier en 1965. Photo : Succession Yousuf Karsh, http://karsh.org

L’exposition Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones regroupe 180 peintures, dessins, gravures, objets de cérémonie et documents d’archives.

C’est une exposition magnifique , s’exclame le directeur de la galerie, Tom Smart. C’est la première fois qu’elle est présentée à l’est du Canada. Elle n’a été vue jusqu’à maintenant qu’à Montréal et dans l’Ouest canadien, à Whistler .

Le vernissage de l’exposition est gratuit et ouvert à tous.

La fille du défunt artiste, Yseult Riopelle, sera présente pour commenter le travail de son père.

Yseult Riopelle sera présente au vernissage à Fredericton. Photo : AFP / Getty Images / Fred Tanneau

D’autres expositions vont avoir lieu dans la galerie, notamment Larry Fink vs Gary Weekes: The Boxing Portfolios, Len and Cub: A Queer History, ainsi que Cathy Ross: Ministers Island in Small Pieces.

Miser sur l’accessibilité

C’est la deuxième fois en cinq ans que des rénovations ont lieu à la Galerie d’art Beaverbrook.

L’architecte Shirley Blumberg de l’entreprise KPMB Architects a été cette fois responsable du projet, qui a débuté il y a deux ans.

L’objectif principal était de rendre le musée plus accessible. L’accès aux espaces se veut sécuritaire et il y a de nouvelles toilettes facilement accessibles aux fauteuils roulants.

L’un des changements majeurs du bâtiment est l'agrandissement de sa façade.

Un croquis de l'agrandissement de la Galerie d'art Beaverbrook. Photo : Gracieuseté : GALERIE D'ART BEAVERBROOK

De nouveaux espaces ont également été ajoutés à l’intérieur de la galerie d’art. Une nouvelle aile du bâtiment qui ouvrira à l’automne est consacrée à l’homme d’affaires de Florenceville-Bristol et cofondateur de McCain Foods, Harrison McCain. Ce dernier est décédé en 2004.

Par ailleurs, l’ancien espace café a été remplacé par un nouveau centre d’éducation.

Tom Smart indique que la galerie d’art lancera aussi sa nouvelle stratégie numérique : les expositions seront maintenant accessibles en ligne.

Le directeur de la Galerie d'art Beaverbrook de Fredericton, Tom Smart. Photo : Radio-Canada

Des photos en haute résolution de chaque œuvre d’art ont été prises et seront affichées sur le nouveau site Internet qui sera lancé dans quelques semaines.G

Tom Smart déclare que plusieurs personnes ont communiqué avec lui dans les deux dernières années, impatient de pouvoir à nouveau franchir les portes de l’établissement.