Les cinéphiles moins nombreux devant les projecteurs malgré le déconfinement

Les festivals Cinoche de Baie-Comeau et CINÉSEPT de Sept-Îles ont été peu achalandés pour la première fin de semaine, et ce, en raison de plusieurs facteurs selon la directrice générale intérimaire du festival Cinoche, Véronique Morency.

La tempête de neige, la réduction du nombre de films et de représentations par rapport aux festivals précédents et la reprise des activités culturelles dans la région pourraient expliquer la baisse d’achalandage.

La directrice générale intérimaire du festival Cinoche de Baie-Comeau, Véronique Morency. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Bon an mal an, on a une trentaine de films. Cette année, on parle de 22 films , explique Véronique Morency. Également, on a moins de représentations par film. Notre volonté, c’était vraiment de permettre un environnement sécuritaire.

Une reprise graduelle des activités sociales

Cette baisse de fréquentation ne se limite pas qu'aux festivals. Le propriétaire des salles de cinéma de Baie-Comeau et de Sept-Îles, Claude Rémillard, constate que les spectateurs seraient moins nombreux qu'avant la pandémie.

On voyait une réticence, sans avoir des témoignages, on voyait que l’achalandage n'était pas revenu instantanément. Ça s’est fait graduellement. On va mettre ça derrière nous et moi je suis très optimiste pour la fin du printemps et le début de l’été , fait valoir Claude Rémillard.

Le déconfinement est synonyme de retour à la normale et source de liberté pour certains, mais pour d'autres, la reprise des activités peut devenir une source d'angoisse.

Le psychologue Pierre Faubert croit que pour certaines personnes, l’envie de faire des activités sociales ne serait pas revenue à la normale malgré le déconfinement. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour se sentir suffisamment en sécurité pour aller agréablement au cinéma , donne-t-il en exemple.

« C’est comme si du jour au lendemain tout est ouvert, tout est possible et on peut enlever nos masques éventuellement. C’est comme si rien ne s’était passé » — Une citation de Pierre Faubert, psychologue

Des festivaliers au rendez-vous malgré tout

Après avoir annulé, reporté et déplacé le rendez-vous annuel, les organisateurs ont su se réinventer avec une programmation réduite. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Des festivaliers rencontrés mardi au cinéma de Baie-Comeau ont remarqué que certaines représentations ne font pas salle comble.

Éric Dufour, qui assiste aux festivals depuis la troisième édition, remarque que la fin de semaine dernière, les gens se sont présentés en moins grand nombre. C’est malheureux ce qui s’est passé au niveau de la température, en espérant que le week-end prochain ça va aller mieux.

Audette Sirois a fait le même constat. Parce que les autres années, je venais et il y avait beaucoup de monde , souligne la cinéphile.

Les festivals de cinéma à Baie-Comeau et à Sept-Îles se poursuivent jusqu’au dimanche 20 mars. Les organisateurs espèrent que les cinéphiles seront davantage au rendez-vous.