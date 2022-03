Le jeu Elden Ring s’est vendu à plus de 12 millions d’exemplaires depuis sa sortie

Le succès d’Elden Ring auprès de la communauté de joueurs et joueuses est incontestable : plus de 12 millions de copies ont été écoulées en 18 jours seulement, ce qui en fait la plus grande réussite pour les jeux de la série Souls.

Avec ses 12 millions de copies, qui combine les ventes physiques et numériques, Elden Ring dépasse de loin les projections de son éditeur (Bandai Namco) et de son développeur (FromSoftware), tous deux basés au Japon.

Il faut d’ailleurs se tourner vers ce pays pour trouver le plus grand bassin de fans du titre, dont la série est réputée pour être particulièrement difficile. Les Japonaises et Japonais représentent à eux seuls quelque 1 million d’exemplaires écoulés depuis la sortie du jeu le 25 février dernier.

« Beaucoup d'efforts ont été déployés pour créer ELDEN RING afin de dépasser les attentes de nos fans du monde entier. » — Une citation de Yasuo Miyakawa, PDG de Bandai Namco

Il est étonnant de voir combien de personnes ont joué à Elden Ring , a pour sa part indiqué Hidetaka Miyazaki, PDG de FromSoftware, dans un communiqué.

À titre comparatif, Dark Souls 3, le titre le plus vendu de la série, comptait 3 millions de copies écoulées le premier mois de sa sortie en 2016, et il a fallu attendre quatre ans avant d’atteindre les 10 millions.

Le jeu Sekiro: Shadows Die Twice, aussi de FromSoftware, s’est quant à lui écoulé à 2 millions d’exemplaires en 10 jours. Et le récent Pokémon Legends Arceus, qui a été très bien reçu par les critiques et la communauté de joueurs et joueuses, s'est écoulé à 6,5 millions de copies en une semaine.

De grands noms derrière le titre

On peut deviner qu’Elden Ring avait l’équipe nécessaire pour réaliser une telle prouesse, comptant notamment à son bord Hidetaka Miyazaki, lui qui a créé la série Souls, et a piloté la conception de titres comme Bloodborne et Sekiro: Shadows Die Twice.

George R.R. Martin, qui a signé d’une main de maître la série télé à succès Game of Thrones, est aussi derrière l’intrigue du jeu.

Bandai Namco et FromSoftware ont laissé planer dans le communiqué de presse leur souhait d’étendre au-delà du domaine du jeu la propriété intellectuelle d’Elden Ring.

« Nous allons poursuivre nos efforts pour étendre la marque au-delà du jeu lui-même, et dans la vie quotidienne de chacun. Nous continuerons à créer du plaisir et de l'épanouissement à travers le divertissement, afin de nous rapprocher et de nous connecter à nos fans du monde entier. » — Une citation de Yasuo Miyakawa

Le titre peut être lancé sur PC avec Steam, ainsi que sur les consoles Xbox One, Series X et S, et les PlayStation 4 et 5.