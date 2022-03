Des employés bientôt de retour dans les bureaux de Telus à Rimouski

Le géant des télécommunications indique toutefois que les employés auront le choix de revenir au bureau, de poursuivre le télétravail ou d'opter pour une formule hybride qui comprend du travail à la maison comme au bureau.

L'entreprise s'attend à ce que la majorité de ses employés choisissent cette dernière option.

Telus rappelle qu'avant même le début de la pandémie, plusieurs de ses employés pouvaient travailler depuis leur domicile.

Marco Vigneault-Henry, directeur général du Bureau de projet de Telus, explique que la pandémie a permis à l'entreprise de parfaire son intégration du télétravail. (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le directeur général du Bureau de projets de Telus à Rimouski, Marco Vigneault-Henry, dit que l'expérience des deux dernières années a permis de raffiner les façons de faire pour rendre le télétravail plus intéressant, pour l'entreprise et pour les employés.

L'important, selon lui, est de conserver le lien de proximité entre les membres des différentes équipes en sondant fréquemment leur opinion.

Je dirais qu'en télétravail, ce qu'on a fait aussi depuis deux ans, c'est vraiment d'augmenter la fréquence des communications avec les membres de nos équipes. Donc, augmenter la fréquence des rencontres individuelles [et] augmenter la fréquence des rencontres d'équipes , poursuit-il.

Les employés de Telus pourront réintégrer les bureaux de l'entreprise à Rimouski en avril. Photo : Radio-Canada / Simon Rail

Selon Marco Vigneault-Henry, une autre clef pour réussir l'intégration du télétravail dans la vie des employés est de recréer, en mode virtuel, les rencontres informelles autour de la machine à café. Comme bien d'autres, la compagnie a organisé des 5 à 7 virtuels pour maintenir l'esprit d'équipe.

M. Vigneault-Henry reconnaît toutefois que le retour au bureau sera salué par tous les employés.

« Il y a plusieurs membres d'équipes qui ont hâte à l'ouverture des bureaux parce qu'après deux ans en télétravail, ils ont hâte de revoir leurs collègues. » — Une citation de Marco Vigneault-Henry, directeur général du Bureau de projets de Telus à Rimouski

C'est vraiment le côté humain qui manque à certains membres de notre équipe et c'est normal après deux ans. Donc, on sait que des membres d'équipes vont vouloir venir au bureau quelques jours par semaine, et travailler à la maison quelques jours par semaine. Donc, nous, on veut continuer d'offrir cette même flexibilité aux membres de nos équipes , explique-t-il.

Telus dit ne pas avoir l'intention de fermer certains bureaux qu'elle occupe actuellement à Rimouski même si une majorité d'employés opte pour le télétravail.

À l'arrivée de la pandémie, près de 95 % des employés de Telus ont été placés en télétravail.

D'après les informations de Denis Leduc