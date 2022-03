Le Irish stew, c’est ni plus ni moins le bon ragoût de viande que nos parents faisaient quand on était jeune , souligne le propriétaire de ce populaire pub du quartier Montcalm, Yves Ledoux. Ce ragoût est au menu de son restaurant depuis plus de 25 ans!

Traditionnellement élaborée à partir de mutton, cette recette-ci est revisitée avec la viande de la boucherie Provisions inc. située à quelques pas du restaurant. En plus d’être moins dispendieux que les distributeurs alimentaires, il reçoit sa viande sur l’épaule. Ça n’arrive pas cryogénisé , se réjouit-il. Les morceaux sont coupés à la pièce. Ça fait 25 ans qu’on collabore. On a développé des facilités.

« À l’origine de ce ragoût, c’était du mutton, mais c’est une viande qui n’est pas tendre et très goûteuse. Notre clientèle n’aimait pas ça. Alors, on l’a changé pour de l’agneau. C’est la seule modification que l’on a faite à cette recette traditionnelle dans le seul but de s’adapter au goût des gens. » — Une citation de Yves Ledoux, propriétaire du pub irlandais Galway

Ce plat emblématique est la fierté du chef Jean-François Giroux, qui le prépare depuis plus d'une décennie. Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Le mutton, c’est de la viande de mouton adulte dont la saveur est beaucoup plus forte, plus sauvage que l’agneau. En anglais on dit que le mutton est gamey. Le secret dans un bon ragoût, c’est la tendreté de la viande. Il faut qu’elle se détache bien. C’est le défi , souligne celui qui a fait de la recherche et bien des essais et erreurs avec le temps.

Ce n’est pas tout le temps évident de bien faire braiser de la viande à ragoût. Ce n’est pas du filet mignon, ce sont des cubes de viande de ronde. Il n’en reste jamais dans les assiettes, alors j’imagine que c’est un signe que les gens l’aiment bien.

Avec les carottes et les pommes de terre, c’est un plat réconfortant dans lequel le chef Jean-François Giroux ajoute sa petite touche personnelle : de la bière Guinness. Celle-ci procure à la fois du sucre, ainsi qu’une profondeur de goût à la sauce qu’il élabore à partir de son propre fond de bœuf. Le pain en accompagnement devient soudainement obligatoire.

Le pain à base de bicarbonate de soude a une mie dense, mais absorbe la sauce du ragoût comme une éponge. Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Un pain soda sur mesure

Le pain est un soda bread et tout aussi typique de la cuisine irlandaise que le stew. Grillée au four comme une rôtie, la mie est dense et peu goûteuse, mais absorbe la sauce comme une éponge. Joie!

Ce pain est l’œuvre du boulanger voisin Franck Fabre, propriétaire de l’Artisan et la porteuse de pain. Originaire du sud de la France, Franck élabore la recette avec du babeurre, de la bière et du bicarbonate de soude, l’ingrédient clé à la création.

J’ai trouvé une recette sur le web en 2008 à partir de laquelle j’ai fait des essais , dit-il. Cette recette est originaire de l’Irlande, mais on l’a adaptée à la demande de la clientèle.

Le saviez-vous? Contrairement à la croyance populaire, le Irish Soda Bread n'est pas d'origine irlandaise. Selon le Soda Bread Preservation Society, ses origines remontent aux Premières Nations de l’Amérique du Nord qui, avant la colonisation européenne, fabriquaient du pain en utilisant de la cendre, un ingrédient acidifiant précurseur du bicarbonate de soude. Le pain soda a été adopté en Irlande dans les années 1800 en raison de l'augmentation de la pauvreté et de la faim après la famine de la pomme de terre.

Le boulanger Franck Fabre élabore l'indispensable pain qui accompagne le ragoût irlandais du restaurant Galway, le ''soda bread''. Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

« Une ménagère pouvait facilement faire ce pain à la maison, dans un récipient, sans malaxeur, car ce n’est pas un pain qui, encore aujourd’hui, est pétri longtemps. Je suis donc retourné à la recette d’origine. Parfois, innover c’est garder les choses comme elles sont. » — Une citation de Franck Fabre, boulanger propriétaire L’Artisan et la porteuse de pain

Ce pain est exclusif aux restaurants Galway et Claddagh, un autre établissement d’inspiration irlandaise du Vieux-Port de Québec qui appartient aussi à Yves Ledoux.