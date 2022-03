Un livre sur les coulisses du kidnapping de Charles Marion

Le fils de Charles Marion, cet homme victime du plus long kidnapping survenu au Canada, publie mercredi un deuxième bouquin sur les événements. Le livre 82 jours - l'affaire Charles Marion, publié aux Éditions de l'Homme, se penche sur les coulisses de l'enlèvement, et entremêle les souvenirs de Pierre Marion à ceux de son père.

Charles Marion avait été séquestré 82 jours en 1977 à son chalet de Stoke, ce qui demeure à ce jour le plus long enlèvement du genre au pays. Les ravisseurs avaient exigé une demande de rançon d'un million de dollars pour sa libération, pour finalement accepter de le laisser partir en échange d'une somme de 50 000 dollars. Pierre Marion, qui a publié un premier livre en 2013 sur ce kidnapping, a voulu approfondir l'histoire de cet événement.

Cela m'a permis de faire beaucoup de recherche, des entrevues avec d’anciens policiers, avec des gens qui ont été associés de près ou de loin à cette histoire-là. Aussi d'ajouter beaucoup de back-up pour renforcer les souvenirs que j'avais. Cela m'a aussi permis de faire une demande à la Sûreté du Québec pour le dossier me concernant , explique-t-il.

« Ce livre intègre le point de vue de mon père quand il était prisonnier dans son cachot, et le mien, celui de la famille. » — Une citation de Pierre Marion, fils de Charles Marion

Une histoire qui a marqué durement la famille

Préfacé par Claude Poirier et publié qui a participé aux pourparlers avec les kidnappeurs, lance le ton du livre en écrivant : L'affaire Marion est l'une des plus graves bavures policières des 50 dernières années au Québec, bavure qui a coûté la vie à un honnête citoyen, gérant de crédit d’une caisse populaire.

Pierre Marion, qui a été l'un des suspects dans cette affaire, tout comme son père, a d'ailleurs encore beaucoup de rancoeur envers les policiers. Il affirme que cela a eu des conséquences importantes sur lui et ses proches, et que les rumeurs ont fait très mal à sa famille. Il aura fallu un procès pour blanchir la famille de tout soupçon.

« Cela a été blessant, humiliant, le fait de ne pas être cru par une partie surprenante de la population sur la base de rumeurs qui avaient été probablement presque certainement initiées par la stratégie policière d'enquête pour cet événement-là. » — Une citation de Pierre Marion, fils de Charles Marion

Cela a été une question de survie plus que de gestion de notre environnement parce qu'ils nous manquaient d'informations. Et même la police, en qui n'importe quel citoyen dans notre situation [aurait fait] confiance, cette police-là soupçonnait mon père et moi pour un certain temps d'avoir été impliqués. Vous pouvez imaginer la détresse quand le stationnement de la maison était rempli de journalistes et de policiers , termine-t-il.

Charles Marion ne s'est d'ailleurs jamais remis de cette histoire. Il s'est enlevé la vie le 2 décembre 1999 dans ce même chalet où il avait été enlevé 22 ans plus tôt.

