Décès d’un citoyen dévoué de Timmins

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans un communiqué de presse, la Ville de Timmins rend hommage à celui qui a amorcé sa carrière politique en 1965.

Il a été le dernier préfet du canton de Mountjoy avant la fusion en 1973 et membre du conseil municipal de Timmins.

Il a été le fondateur de la Fondation Joseph Fortin, un organisme de bienfaisance actif jusqu'en 2016 qui fournissait une aide financière et répondait aux besoins de base de familles et de personnes dans le besoin. Il a également commencé le Bonhomme Carnaval et il a été actif avec Timbres de Pâques.

Le conseil municipal de Timmins en 1977-78. Fernand Tremblay est assis à la droite du maire Michael Doody. Photo : Paul Studio

« Fernand Tremblay a fait don d’heures et d’heures de bénévolat. Il a été conseiller de la ville, c’est quelqu’un que la communauté respectait. C’est quelqu’un qu’on reconnaissait dans la communauté, un de ses leaders. Il nous a représenté avec fierté. Nous ne l’oublierons pas » — Une citation de Rock Whissel, conseiller municipal de Timmins

. Fern Tremblay était une force pour le bien , a déclaré le maire George Pirie, dans le communiqué municipal. Il était passionné par l'aide aux personnes dans le besoin et était fier d'encourager les autres à faire de même. Il était infatigable, engagé dans la collecte de fonds et généreux de son temps. Il est un exemple pour ce que signifie vraiment servir la communauté.

Le maire Pirie offre ses condoléances à la famille et aux amis du défunt.

En 2019, Timmins a honoré Fernand Tremblay pour ses années de service communautaire et son engagement envers la politique municipale en renommant un parc du quartier Mountjoy en son nom.

Pour honorer sa mémoire, la municipalité a annoncé qu'elle mettait en berne les drapeaux de tous les édifices municipaux.

Les détails entourant les obsèques ne sont pas encore connus.