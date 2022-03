Découvrir les sociétés anciennes des Philippines et de l’Équateur en virtuel

Depuis le 10 mars, les visiteurs du musée d’art MacKenzie peuvent explorer le monde ancestral des Philippines et de l'Équateur à l’aide de la réalité virtuelle et de l’intelligence artificielle, dans le cadre d’une nouvelle exposition.

Piña, Why is the Sky Blue? est la première grande installation artistique de Stephanie Comilang depuis qu'elle a reçu le Prix Sobey pour les arts de 2019 aux côtés de son collaborateur de longue date Simon Speiser.

Le tout est organisé par le directeur général John G. Hampton avec la conservatrice invitée Lillian O'Brien Davis.

L’exposition a été conçue comme une continuation des travaux antérieurs des artistes.

Elle s'appuie sur des entrevues avec les familles des artistes et de membres de leur communauté, dont des aînés et des gardiens du savoir des Philippines et de l’Équateur.

L’exposition Piña, Why is the Sky Blue? est composée d’une projection vidéo de 28 minutes, d’une installation de réalité virtuelle de 15 minutes et d’une série d'impressions en trois dimensions sur papier piña.

À l'aide de l'intelligence artificielle, les artistes évoquent les liens avec le passé et les connaissances ancestrales en s'inspirant du rôle des femmes avant la colonisation.

« [L’exposition] parle de leur propre expérience et de leurs communautés tout en étant pertinente pour les communautés autochtones du monde entier, en évoquant un sentiment d'espoir et d'émerveillement pour tous ceux qui ont cherché à se connecter aux héritages culturels dont ils ont hérité. » — Une citation de John G. Hampton, directeur général du musée d’art MacKenzie

Piña, Why is the Sky Blue? est exposée dans les galeries RHW, Hill & Rawlinson du musée d’art MacKenzie jusqu'au 7 juillet 2022.